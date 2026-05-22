"Es una joya": el elogio de Mauricio Macri a Esteban Allasino en su visita a Mendoza

Durante su paso por Mendoza, Mauricio Macri dedicó parte de su discurso en el acto “ Próximo Paso” a elogiar públicamente al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a quien definió como “una joya” dentro del PRO y destacó por su capacidad de gestión y liderazgo político.

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Antes del evento realizado en el hotel Hilton de Guaymallén, Macri y Allasino mantuvieron una reunión en la Municipalidad de Luján de Cuyo, donde dialogaron sobre gestión, desarrollo urbano, innovación y la actualidad política nacional. El encuentro formó parte de la agenda política que el expresidente desplegó durante su visita a Mendoza.

El reconocimiento hacia el jefe comunal ocurrió luego durante el cierre del encuentro partidario “Próximo Paso”, donde el exmandatario nacional encabezó una actividad junto a dirigentes y militantes del PRO de Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja.

“Yo le digo a los mendocinos que están acá que este pibe es una joya. Cuidado y cuídenlo ”, expresó Macri desde el escenario al referirse a Allasino. El fundador del PRO sostuvo además que no es frecuente encontrar dirigentes “con tanta energía, tanta capacidad y tanta pasión en hacer las cosas” como el intendente lujanino.

El presidente del PRO nacional, Mauricio Macri, en su visita a Mendoza.

En otro tramo de su intervención, el expresidente resaltó el trabajo de formación política dentro del PRO y vinculó el crecimiento de Allasino con el funcionamiento partidario del espacio. “Ahora mucha gente está empezando a reconocer que en el PRO formamos gente, que creemos en el equipo y en el valor de trabajar en conjunto”, afirmó.

Macri también destacó la continuidad de gestión en Luján de Cuyo y sostuvo que Allasino logró sostener y profundizar un modelo político local. “Pudo demostrar sucediendo a los anteriores y también ha hecho las cosas bien”, señaló el líder del PRO.

Incluso, en tono distendido, cerró su mensaje con una referencia personal hacia el intendente: “No me aflojes pelado, el pelo ya se fue, pero ahora lo que queda es trabajar para todos los mendocinos”.

La respuesta de Allasino

Tras los elogios de Macri, Allasino evitó profundizar sobre una eventual candidatura provincial para 2027 y buscó poner el foco en la gestión municipal y el trabajo colectivo dentro del PRO.

“Agradezco realmente los elogios de Mauricio”, expresó el intendente de Luján de Cuyo. Sin embargo, aclaró que hoy está “mucho más concentrado en hacer una buena gestión en la municipalidad” y en que el modelo de administración local pueda “ser replicable en otros rincones de la provincia”.

El jefe comunal reconoció que las declaraciones de Macri pueden alimentar especulaciones políticas sobre su futuro, aunque intentó bajar el tono personal de esa posibilidad.

“Los elogios evidentemente generan esta idea de que uno puede estar para otra cosa, pero yo fui muy claro cuando hablé. No se trata de una persona, se trata de un equipo”, afirmó Allasino al ser consultado sobre una eventual candidatura a gobernador.

En esa línea, sostuvo que el objetivo del PRO debe ser consolidar “una propuesta para toda Mendoza” basada en la experiencia de gestión y en una “vocación de cambio para profundizar”.

“Lo he hecho consciente de todo lo que falta”, concluyó el dirigente lujanino.

Mauricio Macri - Esteban Allasino El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino junto con el presidente del PRO Nacional, Mauricio Macri.

El respaldo del PRO mendocino

Los elogios de Macri hacia Allasino también fueron acompañados por el presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines, quien planteó que el intendente puede convertirse en uno de los dirigentes que lidere una futura etapa política del espacio en la provincia.

“Con Mauricio estamos convencidos de que Esteban puede ser una persona que lidere ese equipo que genere esa transformación que tanto soñamos para toda la provincia”, sostuvo Pradines.

El titular del PRO mendocino remarcó además que Allasino representa un liderazgo con capacidad de gestión y construcción política territorial. “Creemos que Esteban tiene ese liderazgo que hace falta para la provincia”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en el marco de la visita de Macri a Mendoza, donde el expresidente mantuvo reuniones políticas con dirigentes locales, encabezó el acto “Próximo Paso” y luego continuó su agenda con un encuentro junto al gobernador Alfredo Cornejo.