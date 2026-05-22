Mauricio Macri se reunió con Esteban Allasino durante su visita en Mendoza: cómo sigue su agenda

En medio de su visita política a Mendoza, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri mantuvo una reunión con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, uno de los dirigentes del PRO con mayor proyección dentro de la provincia.

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El encuentro se desarrolló en las oficinas del Municipio y formó parte de la agenda que el fundador del PRO desplegó antes del acto partidario previsto para esta tarde en el hotel Hilton.

El exmandatario nacional llegó acompañado por el presidente del PRO mendocino, Gabriel Pradines , y compartió con Allasino una conversación centrada en la actualidad del país, el escenario político nacional y el proceso de transformación que viene impulsando el municipio de Luján de Cuyo.

Durante el encuentro, ambos dirigentes dialogaron sobre distintas políticas vinculadas a la obra pública, el ordenamiento urbano, la innovación y el desarrollo económico del departamento. Macri y Allasino también intercambiaron experiencias de gestión y analizaron el rol que hoy cumplen los gobiernos locales para dar respuestas concretas a las demandas de los vecinos.

La reunión se produjo en un contexto donde el PRO busca recuperar protagonismo político y reordenar su estructura partidaria en distintas provincias del país. En ese marco, la visita de Macri a Mendoza forma parte de la gira nacional denominada “El próximo paso”, una iniciativa con la que el expresidente intenta relanzar al espacio y volver a posicionarlo dentro del escenario opositor.

Críticas a Milei y la agenda en Mendoza

En las últimas semanas, Macri endureció sus cuestionamientos hacia el gobierno de Javier Milei y retomó contactos con dirigentes que formaron parte de Juntos por el Cambio. Mendoza aparece como uno de los territorios elegidos para reconstruir vínculos políticos y fortalecer la presencia territorial del PRO.

Además del encuentro con Allasino, la agenda del exmandatario incluye reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Capital, Ulpiano Suarez. Ambos contactos son seguidos de cerca dentro del escenario político mendocino por las posibles señales de reconfiguración opositora de cara a los próximos años.

Allasino también participará de las distintas actividades y reuniones políticas previstas durante la jornada, donde dirigentes provinciales y municipales del PRO intercambiarán miradas sobre los desafíos de gestión y el futuro político de Mendoza.

La actividad central será a las 18 en el hotel Hilton, donde Macri encabezará el acto “Próximo Paso” junto a referentes y militantes del PRO mendocino. Allí se espera una fuerte presencia de dirigentes territoriales del espacio, en una de las principales fotos políticas del partido en Mendoza en lo que va del año.