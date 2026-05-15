Quién es Dolores "Lola" Teuly: la foto que confirma su vínculo con Mauricio Macri

Tras meses de rumores y versiones cruzadas sobre su presente sentimental, el expresidente Mauricio Macri habría vuelto a apostar al amor. Según trascendió en programas de espectáculos, su nueva pareja sería Dolores "Lola" Teuly , una empresaria de 46 años que formó parte de su entorno laboral durante su paso por la Casa Rosada.

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Mauricio Macri estaría en pareja con una empresaria y excompañera de trabajo: de quién se trata

El nombre de Teuly comenzó a circular luego de que se descartaran las versiones que vinculaban al líder del PRO con la modelo Chloe Bello. La información fue difundida inicialmente en el programa "LAM", donde los periodistas Ángel de Brito y Karina Iavícoli aseguraron que Macri estaría iniciando una relación con una excolaboradora de Presidencia. Además, trascendió la primera postal de Macri y "Lola" Teuly juntos.

Dolores Teuly trabajó durante el gobierno macrista en el área de ceremonial y protocolo. De acuerdo con la información que figura en su perfil profesional, en 2015 se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia, un rol ligado a la organización institucional y las actividades oficiales del entonces mandatario.

Según relataron en los ciclos de farándula, el vínculo entre ambos habría comenzado años atrás, cuando Macri todavía estaba casado con Juliana Awada, aunque recién ahora la relación habría tomado un carácter más serio y visible.

Dolores Teuly Dolores Teuly Redes

De acuerdo con las versiones difundidas, el exmandatario incluso ya habría hablado con Awada y con sus hijos sobre esta nueva etapa personal. “Iba en serio”, señalaron en televisión al referirse al nivel de compromiso que tendría la relación.

Actualmente, Teuly se dedica al mundo empresarial y estaría al frente de una firma vinculada a la venta de alfombras y decoración.

En distintos programas la describieron como una mujer “muy fina”, de perfil bajo y con características similares al estilo que históricamente acompañó a Macri en su vida personal.