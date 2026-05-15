15 de mayo de 2026 - 11:44

Escándalo en la causa Cuadernos: un abogado insultó al fiscal Stornelli y fue advertido por el tribunal

El episodio ocurrió durante una audiencia virtual del juicio por la Causa Cuadernos, cuando el abogado Juan Manuel Ubeira creyó tener el micrófono apagado y lanzó un insulto contra el fiscal Carlos Stornelli. El Tribunal Oral Federal N°7 le pidió explicaciones y le advirtió que evite expresiones “impertinentes” durante el proceso.

Escándalo en la causa Cuadernos: un abogado insultó al fiscal Stornelli y fue advertido por el tribunal

Escándalo en la causa Cuadernos: un abogado insultó al fiscal Stornelli y fue advertido por el tribunal

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juicio oral por la denominada Causa Cuadernos sumó un nuevo episodio de tensión luego de que el Tribunal Oral Federal N°7 llamara la atención al abogado Juan Manuel Ubeira por un insulto dirigido al fiscal Carlos Stornelli que quedó registrado en el audio oficial de una audiencia virtual.

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El incidente ocurrió el martes pasado, cuando Ubeira creyó que tenía el micrófono apagado y lanzó una descalificación contra el fiscal durante una conversación privada con otro colega. La frase quedó grabada en el sistema oficial de la audiencia y generó la reacción inmediata del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori.

Este jueves, el letrado se presentó personalmente en la sala Auditorium de Comodoro Py para dar explicaciones. Allí reconoció que el insulto estaba dirigido a Stornelli y explicó que surgió mientras cuestionaban aspectos de la investigación judicial.

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“Salió el nombre de Stornelli y dije ‘sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”, admitió el abogado ante los jueces.

Tras escuchar sus explicaciones, Méndez Signori exhortó a Ubeira a evitar expresiones injuriantes y calificó esos dichos como “impertinentes” para el normal desarrollo del juicio.

El enfrentamiento entre Ubeira y Stornelli no es nuevo. El abogado denunció anteriormente al fiscal por supuestas maniobras de espionaje mediante cámaras ocultas, en una causa donde finalmente el fiscal fue sobreseído.

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En el debate oral de la causa Cuadernos, donde se investigan presuntos sobornos durante los gobiernos kirchneristas y hay más de 80 imputados, Ubeira mantiene una postura crítica hacia la Ley del Arrepentido y suele protagonizar cruces con la fiscalía.

Aunque ofreció disculpas formales al tribunal, el abogado dejó en claro su malestar por el episodio. “Jamás en la vida un juez o un fiscal me llamó la atención en público; no lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida”, afirmó.

El abogado Juan Manuel Ubeira representa principalmente al exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, uno de los imputados en la Causa Cuadernos.

Además, en otras causas judiciales también ha sido abogado de Cristina Fernández de Kirchner, aunque en el juicio oral de Cuadernos su intervención central está vinculada a la defensa de Thomas.

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