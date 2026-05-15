Escándalo en la causa Cuadernos: un abogado insultó al fiscal Stornelli y fue advertido por el tribunal

El juicio oral por la denominada Causa Cuadernos sumó un nuevo episodio de tensión luego de que el Tribunal Oral Federal N°7 llamara la atención al abogado Juan Manuel Ubeira por un insulto dirigido al fiscal Carlos Stornelli que quedó registrado en el audio oficial de una audiencia virtual.

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El incidente ocurrió el martes pasado, cuando Ubeira creyó que tenía el micrófono apagado y lanzó una descalificación contra el fiscal durante una conversación privada con otro colega. La frase quedó grabada en el sistema oficial de la audiencia y generó la reacción inmediata del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori.

Este jueves, el letrado se presentó personalmente en la sala Auditorium de Comodoro Py para dar explicaciones. Allí reconoció que el insulto estaba dirigido a Stornelli y explicó que surgió mientras cuestionaban aspectos de la investigación judicial.

● COMODORO PY ● "Consultá con el hijo de puta": José Ubeira, abogado defensor del exfuncionario Oscar Thomas, protagonizó un insólito momento durante la última audiencia del juicio "Cuadernos", mientras dictaminaba el auxiliar fiscal Nicolás Codromaz. https://t.co/1WlkZSsZdf pic.twitter.com/oBbAgZTaIR

“Salió el nombre de Stornelli y dije ‘sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó” , admitió el abogado ante los jueces.

Tras escuchar sus explicaciones, Méndez Signori exhortó a Ubeira a evitar expresiones injuriantes y calificó esos dichos como “impertinentes” para el normal desarrollo del juicio.

El enfrentamiento entre Ubeira y Stornelli no es nuevo. El abogado denunció anteriormente al fiscal por supuestas maniobras de espionaje mediante cámaras ocultas, en una causa donde finalmente el fiscal fue sobreseído.

Embed ● COMODORO PY ● "Suelo referirme a Stornelli de esta forma": tras el reproche del juez Méndez Signori por su insulto en la audiencia anterior del juicio "Cuadernos", el abogado Ubeira pidió "disculpas" y aclaró que el "hijo de puta" era para el fiscal de instrucción. https://t.co/giMEFWQfiZ pic.twitter.com/TjdVjAS4A6 — boga.ar (@boga_ar_) May 14, 2026

En el debate oral de la causa Cuadernos, donde se investigan presuntos sobornos durante los gobiernos kirchneristas y hay más de 80 imputados, Ubeira mantiene una postura crítica hacia la Ley del Arrepentido y suele protagonizar cruces con la fiscalía.

Aunque ofreció disculpas formales al tribunal, el abogado dejó en claro su malestar por el episodio. “Jamás en la vida un juez o un fiscal me llamó la atención en público; no lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida”, afirmó.

El abogado Juan Manuel Ubeira representa principalmente al exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, uno de los imputados en la Causa Cuadernos.

Además, en otras causas judiciales también ha sido abogado de Cristina Fernández de Kirchner, aunque en el juicio oral de Cuadernos su intervención central está vinculada a la defensa de Thomas.