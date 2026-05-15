Los dichos vulgares de Milei: de los docentes "no conectan" a "cómo me masturbo mejor con un modelo"

La noche del jueves tuvo al presidente Javier Milei presente en dos canales de streaming con línea editorial oficialista: Neura y Carajo. Más allá de las definiciones económicas , llamó la atención su encendido tono y el uso de insultos, además de términos vulgares, que lo hicieron viral en las redes sociales.

Milei denunció un "intento de golpe de Estado" y apuntó contra medios, empresarios y la oposición

Manuel Adorni en Mendoza: un acto incómodo y marcado por las ausencias

Durante la entrevista que brindó primero a Neura, Milei criticó a economistas y dirigentes que, según él, viven encerrados en discusiones académicas alejadas de los problemas cotidianos.

“Vos cuando hacés política pública, económica, llamalo como se te cante el traste. Vos no podés agarrar y decir "na, bueno, me voy sin seguro". Vos tenés la responsabilidad por 48 millones de personas. ¿Sos pelotudo o te hacés? Hay gente atrás, no te podés olvidar que hay gente atrás. A vos no te va a pasar porque vivís en una burbuja, pero a los otros sí les va a pasar y vos laburás para esa gente”, declaró enojado.

Minutos después remató con la frase desubicada para su investidura que rápidamente se viralizó en redes. “No es a ver cómo me masturbo mejor con un modelo, es tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la reputa madre” , manifestó el jefe de Estado.

Por qué el presidente de la Nación habla de MASTURBARSE en un programa de radio pic.twitter.com/79ZkCXcpbL

Milei vs. los docentes: "¡No conectan!"

Más tarde, en el reportaje transmitido por el canal Carajo, Milei hizo un comentario en contra de los docentes, luego de la marcha universitaria y los reclamos por recortes.

En el piso estaba Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, momento en el que el mandatario expresó su conocida frase: "No te doy el pescado, te enseño a pescar".

Entonces, Álvarez acotó: "Los sindicatos docentes ahora se quejan de que se están cerrando aulas y se están cerrando jardines de infantes. ¿Y por qué? Si ellos defendieron el aborto".

"¡Claro! ¡No conectan!", lanzó Milei, en referencia a la caída de la tasa de natalidad en el país.

Embed Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez: “Los sindicatos docentes ahora se quejan de que se están cerrando aulas, y se están cerrando jardines de infantes, y por qué si ellos defendieron el aborto”.



Presidente Milei: “Claro (...) no conectan”.



Que esta… pic.twitter.com/QOlpsD1jFF — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) May 15, 2026

Nueva periodista en la mira de Milei: Débora Plager

Después de los cruces con comunicadores como Luis Novaresio, Manu Jove o María Laura Santillán, el presidente Milei subió al ring a Débora Plager, conductora de LN+.

Javier Milei cuestionó con dureza a la periodista Débora Plager: "Cómplice de asesinatos" Javier Milei cuestionó con dureza a la periodista Débora Plager: "Cómplice de asesinatos" LA

Mientras estaba en Carajo, el mandatario emitió durísimas descalificaciones contra Plager, a quien acusó de ser “cómplice de asesinatos” por haber respaldado públicamente la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y llegó incluso a calificarla de “sorete”.

“¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?”, disparó Milei al recordar la participación de la periodista en los debates parlamentarios por la ley de aborto legal.

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Por los comentarios de Javier Milei contra Debora Plager y la despenalización del aborto pic.twitter.com/vuBRvhToVO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 15, 2026

En esa línea, Milei dijo que la caída de la tasa de natalidad en Argentina sería consecuencia de un supuesto “genocidio” y vinculó directamente a la comunicadora con esa idea.

“Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos”, afirmó, al repasar el caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester.

El Presidente también apuntó contra las críticas de la periodista sobre la situación de los jubilados y el deterioro del poder adquisitivo. “Y no solo eso, porque esa sorete también se queja de que la jubilación es una mierda”, lanzó, profundizando el tono que viene caracterizando varios de sus enfrentamientos públicos con figuras mediáticas.

El Tesla que casi le regaló Elon Musk

Además, Milei defendió al diputado nacional Manuel Quintar, asegurando que cada uno hace "lo que quiera con su plata", en referencia al Tesla que llevó al Congreso, y recordó su experiencia al volante de la famosa camioneta del vehículo.

El mandatario rememoró su visita a Texas en abril de 2024, cuando junto a Karina Milei se animó a testearlo dentro de la planta de Austin.

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Javier Milei defendió al diputado libertario Manuel Quintar tras la polémica por la aparición de una Tesla Cybertruck en el Congreso.



“Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?” pic.twitter.com/MFTnKoX0Eq — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) May 15, 2026

Aunque inicialmente se mostró reticente a probarla, el Presidente admitió que la experiencia lo convenció de inmediato.

Tanto fue así que, al finalizar el recorrido, no dudó en hacerle un pedido directo al magnate: "Cuando me bajé, le dije a Elon si me regalaba una. Pero no me dio pelota", confesó entre risas, revelando el lado más informal de su vínculo con el empresario.