Canasta Básica: una familia argentina necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la Canasta Básica Total ( CBT) aumentó 2,5% durante abril, y que una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó ingresos por $1.469.768 para no caer bajo la línea de pobreza.
En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una suba de 1,1% durante el mismo período. De esta manera, el mismo hogar requirió al menos $665.053 para cubrir únicamente las necesidades alimentarias básicas y no ser considerado indigente.
Según el reporte, la canasta que mide la pobreza acumuló un incremento de 32,4% en los últimos doce meses. Además, el aumento mensual quedó apenas por debajo de la inflación general de abril, que se ubicó en 2,6%, y que fue celebrada por el presidente Javier Milei: “Retornando a la normalidad”.
En lo que va del 2026, la CBA muestra un incremento acumulado del 12.8%, mientras que la CBT subió un 12.3. A pesar de que los precios continúan en ascenso, los datos de abril reflejan una desaceleración respecto a enero, cuando la canasta alimentaria había trepado un 5,8%.
Cuánto necesitó una persona para no ser pobre o indigente
El organismo estadístico también detalló los ingresos mínimos necesarios según la composición de cada hogar. Una persona sola necesitó $475.653 para no ser pobre, mientras que una familia de tres integrantes requirió ingresos por $1.170.106.
En el caso de los hogares de cinco personas, el umbral de pobreza alcanzó los $1.545.872. Los valores corresponden a una familia integrada por una pareja joven y tres hijos menores, de acuerdo con la metodología utilizada por el organismo público.
Respecto a la línea de indigencia, el informe indicó que una persona necesitó $215.228 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. En tanto, una familia de tres integrantes debió reunir al menos $529.460 durante abril.
Milei celebró el dato de inflación
El presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el INDEC y afirmó: “Retornando a la normalidad”. También aseguró que “a pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”.
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