Parque Solar El Quemado: Adorni habló de inversiones por USD 95 mil millones y Cornejo defendió la energía limpia

El Parque Solar El Quemado quedó en el centro de la agenda energética nacional tras su inauguración en Mendoza, donde funcionarios nacionales y provinciales resaltaron el impacto de las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . El proyecto fue desarrollado por YPF Luz junto a EMESA y demandó una inversión cercana a los USD 211 millones .

Ubicado en Las Heras, el parque tendrá una potencia instalada de 305 MW y contará con más de 518.000 paneles solares bifaciales . Según las estimaciones oficiales, generará energía equivalente al consumo de más de 230.000 hogares y evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de CO2 por año .

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó el impacto económico del RIGI y puso como ejemplo al Parque Solar El Quemado. “ Solo este proyecto representa una inversión de 220 millones de dólares ”, señaló durante el acto en Mendoza. Además, aseguró que, sumando todas las iniciativas presentadas bajo evaluación, “ el RIGI podría generar inversiones en la economía real por 94.965 millones de dólares ” y “ un impacto anual positivo en la balanza comercial estimado en 40 mil millones de dólares ”.

Adorni calificó esas cifras como “realmente impresionantes para lo que es la República Argentina” y sostuvo que “son pruebas fehacientes de que el camino que emprendimos realmente vale la pena”. También defendió el esquema impulsado por el Gobierno nacional y afirmó que “el RIGI es federalismo puro, es federalismo en serio”, al tiempo que remarcó que las provincias “son una parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira hacia el futuro”.

En su discurso, el funcionario repasó otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo nacional, entre ellas acuerdos comerciales internacionales, la Ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Según sostuvo, estas reformas buscan generar “las condiciones esenciales para que el sector privado trabaje en libertad y las provincias puedan aprovechar todo su potencial productivo”.

Alfredo Cornejo destacó el impacto del RIGI y la inversión energética en Mendoza

Durante la inauguración del Parque Solar El Quemado, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que la provincia lidera el desarrollo de energías renovables en el país y vinculó el proyecto con el crecimiento económico y ambiental. “Tenemos el porcentaje de energía limpia más alto de la Argentina, y son complementarias las energías limpias con la otra generación de energía”, afirmó. Además, sostuvo que “esto es cuidar el ambiente, una energía que es limpia y que es realmente limpia”.

El quemado mendoza las heras Alfredo Cornejo destacó el impacto de las energías renovables y celebró la aprobación del RIGI para PSJ San Jorge. Ramiro Gómez

Cornejo también defendió la apertura a inversiones privadas y remarcó que Mendoza no aplica restricciones para empresas de otras provincias. “Es una provincia, a excepción de otras provincias, donde está YPF u otras grandes empresas, no tiene ley de compre mendocino”, expresó. En ese contexto, confirmó la aprobación de un nuevo proyecto bajo el esquema RIGI: “Se acaba de aprobar otro RIGI para un proyecto que se ejecuta en Mendoza, que es PSJ San Jorge”. Según detalló, la iniciativa contempla una inversión de 650 millones de dólares y generará empleo directo e indirecto durante la etapa de construcción.

El mandatario provincial también destacó el impacto que tendrá el aumento de la oferta energética sobre los costos para familias y empresas. “El incremento de la energía va a ser que bajen los valores en el mediano y largo plazo, y eso es una gran contribución a nuevos proyectos”, señaló.

Cómo se construyó el Parque Solar El Quemado y la importancia para Mendoza

El proyecto fotovoltaico fue desarrollado por YPF Luz, la división eléctrica de la compañía, luego de adquirir el desarrollo a EMESA en 2023. El parque se construye sobre una superficie superior a las 600 hectáreas, en una zona de alta radiación solar ubicada a 53 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a 13 kilómetros de Jocolí. La inversión total fue de aproximadamente 211 millones de dólares y el objetivo central es generar energía limpia equivalente al consumo de más de 230 mil hogares argentinos.

El parque tendrá una potencia instalada de 305 MW gracias a un total de 518.562 paneles bifaciales Jinko de 700 Wp, distribuidos en dos sectores: Norte y Sur. Desde la documentación pública de YPF detallaron: “El funcionamiento del PSQ evitará la emisión de más de 385.915 ton de CO2 por año”. Además, explicaron que la energía generada será inyectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante una nueva estación transformadora que elevará la tensión de 33 kV a 220 kV.

El Quemado mendoza las heras (1)

Las empresas encargadas de la construcción son Distrocuyo y DQD. Según precisó YPF, “Distrocuyo se encarga de la construcción del edificio de control. La empresa DQD realiza el montaje de los paneles solares y su puesta en servicio”. La puesta en funcionamiento del Parque Solar El Quemado está prevista para el primer trimestre de 2026, tras un plazo estimado de construcción de 18 meses.