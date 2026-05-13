El intendente de Las Heras, molesto con la visita de Adorni: "Debería evitar estos actos y presentar su renuncia"

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti , sorprendió con fuertes declaraciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a horas de que aterrice en Mendoza para participar de la inauguración del Parque Solar El Quemado en ese departamento este jueves.

Marcha universitaria: el funcionario que envió Cornejo, los intendentes que aparecieron y los que faltaron

El Caso Adorni ya tendría un impacto similar al escándalo de Olivos, según un estudio

El jefe comunal no ocultó su molestia por la visita del funcionario de Javier Milei , investigado por presuntas irregularidades en su patrimonio y uso indebido de fondos públicos .

En una entrevista con Aconcagua Radio , señaló que su presencia “ desvía la atención ”, pero no solo se quedó ahí: incluso sostuvo que “ debería presentar su renuncia indeclinable ” a su cargo.

El intendente manifestó que para este acto público “esperaba que viniera el presidente Milei , ya que el RIGI fue algo que él impulsó en la Ley Bases y este es el primero que se inicia y se termina. Por lo tanto, es un hito a nivel nacional ”.

De todos modos, valoró que el presidente de YPF , Horacio Marín , asista mañana al mediodía a la inauguración del parque solar de YPF Luz .

Pero al referirse puntualmente a Adorni, cuya presencia fue confirmada por el gobernador Alfredo Cornejo, señaló: “Me parece que Adorni debería evitar estos actos públicos, pero son decisiones del Gobierno nacional y la verdad es que no me cabe a mí dar una justificación de por qué viene el jefe de Gabinete, el ministro de Economía o el secretario de Energía. Son cosas que evalúa el Poder Ejecutivo nacional”.

Manuel Adorni en conferencia de prensa (04/05/26) El jefe de gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Archivo Captura de video

En ese sentido, cuestionó que la visita del polémico funcionario desviará el eje del acto de inauguración en sí: “Creo que se termina hablando de su presencia y no de lo que se está inaugurando”.

Y fue más allá: Lo Presti consideró que, por la situación judicial “de gran envergadura” que atraviesa Adorni, “debería presentar una renuncia indeclinable antes de esperar que el Presidente se la pida”.

“Porque él es el puente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Entonces hay una situación que genera cortocircuito, se pierde el diálogo y me parece que el Gobierno nacional está sufriendo un desgaste innecesario y desvía la atención de estas cosas que son tan importantes”, explicó.

Y sostuvo que su participación no afecta solamente a Mendoza y Las Heras en este caso, “sino al país y a una política a nivel nacional como es el RIGI”, ya que el proyecto El Quemado será el primer emprendimiento inaugurado bajo esta medida.