Marcha universitaria: el funcionario que envió Cornejo, los intendentes que aparecieron y los que faltaron

La multitudinaria marcha en reclamo por la ley de financiamiento universitario contó con aristas políticas, más allá de la campaña por el rectorado de la UNCuyo que está en marcha. El gobierno de Alfredo Cornejo tuvo un representante, dos intendentes del radicalismo participaron y llamó la atención que jefes comunales del PJ no lo hicieran, solo pasó un rato la intendenta Flor Destéfanis.

Masiva marcha en Plaza de Mayo contra el Gobierno en reclamo por el financiamiento universitario

La rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel (candidato a sucederla por el frente Sumar UNCuyo ) encabezaron la marcha detrás de una bandera que rezaba: “ Universidad pública siempre ”.

En un gesto político importante, los otros tres candidatos también sostuvieron el lienzo a lo largo de la movilización: Ismael Ferrando ( Trayectoria y Renovación ), Adriana García ( Encuentro Plural ) y Javier Ozollo ( Proyecto Universidad Abierta ).

El gobierno de Cornejo tuvo representación en la marcha, aunque no fue con un miembro directo del gabinete, como podría haber sido el ministro de Educación, Cultura e Infancias , Tadeo García Zalazar , quien apenas se expresó por redes sociales este martes.

En su lugar marchó el subsecretario de Cultura , Diego Gareca , quien sostuvo en contacto con Los Andes que “siempre” acompaña a la universidad pública , particularmente a “los chicos de la Franja Morada ” y a las autoridades de la UNCuyo en su reclamo por financiamiento.

“El gobernador hoy dejó muy en claro cuál es la posición de la provincia de Mendoza. Nuestro ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, también. Yo he venido a acompañar el planteo que hacen los estudiantes y las autoridades de la UNCuyo”, comentó.

Y agregó: “Me parece que es una gran jornada. Es notable la cantidad de mendocinos que se han dado cita esta tarde para acompañar a la universidad, a los estudiantes y a cada una de las facultades en este reclamo para que no se toque el financiamiento de la universidad pública en la provincia de Mendoza”.

Dos intendentes radicales presentes

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, y su par de Junín, Mario Abed, fueron los únicos jefes comunales que dijeron presente durante la marcha. Llamó la atención la escasa participación de intendentes del PJ, aunque sí hubo presencia de legisladores provinciales.

En contacto con este diario, Suárez explicó su presencia en la marcha, teniendo en cuenta el contexto de alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

“Siendo coherente con lo que pienso, siento y vengo diciendo, acompañé esta marcha como hice en aquella primera convocatoria por el financiamiento educativo y como también expresé luego del veto del presidente Javier Milei”, señaló.

Y agregó: “Hoy acompaño porque, tal como han expresado las autoridades de la UNCuyo, la situación es crítica. La pérdida de recursos, cercana al 30%, no solo impacta en los salarios docentes, sino también en el funcionamiento normal de las universidades”.

“Hay una ley y hay que cumplirla. Eso tiene un impacto presupuestario de apenas el 0,2% del PBI. Es necesario que el Gobierno nacional asigne las partidas correspondientes para sostener la universidad pública”, explicó el intendente.

Y afirmó: “Las universidades promueven ese ascenso social que tanto anhelamos. Es imposible pensar una Argentina en crecimiento sin universidades sólidas y con financiamiento”.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 18.31.44 El intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, en la marcha universitaria Ramiro Gómez / Los Andes

Por su lado, Mario Abed comentó: “Estamos acompañando porque en el Este mendocino, a través del enorme esfuerzo de todos los ciudadanos, hoy tenemos una universidad gracias al trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo y varias carreras de grado”.

“Cómo no acompañar este reclamo por presupuesto, que surge de un trabajo realizado en democracia por el Congreso de la Nación, esperando que se ejecuten los fondos que les corresponden a cada una de las universidades, con las auditorías que correspondan”, agregó.

Y completó: “La igualdad y el crecimiento se dan a través de la educación. Igualdad es sinónimo de educación. En la Argentina fue, es y será siempre la educación”.

Solo Flor Destéfanis y legisladores peronistas

Por el lado del peronismo participó la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, aunque se retiró temprano ya que tenía un viaje programado un viaje a Rosario para participar en "La noche de los intendentes", un evento en el que participará también Matías Stevanato este miércoles (en Maipú aclararon que por este motivo no fue a la marcha).

Sí hubo presencia legislativa importante. Asistieron los senadores Adriana Cano, Luz Llorens, Pedro Serra y Mauricio Sat, acompañados por los diputados Gabriela Lizana, Matías Montes y Gustavo Perret.

En el PJ aclararon que otros dirigentes participaron de la movilización en Buenos Aires: es el caso de los diputados Emir Félix y Martín Aveiro, además del intendente de Malargüe, Celso Jaque.