12 de mayo de 2026 - 20:07

Masiva marcha en Plaza de Mayo contra el Gobierno en reclamo por el financiamiento universitario

Autoridades, docentes y estudiantes se movilizaron en defensa de la universidad pública por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Masiva marcha universitaria a Plaza de Mayo

Masiva marcha universitaria a Plaza de Mayo

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, en defensa de la Ley de Financiamiento, y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita” que el Gobierno Nacional siga “incumpliendo” con la aplicación de la normativa.

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Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64% del que tenía en enero de 2023”.

Masiva marcha universitaria a Plaza de Mayo

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias”; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria”, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyeron.

Masiva marcha universitaria a Plaza de Mayo
Axel Kicillof dijo presente en la cuarta marcha universitaria a Plaza de Mayo

Axel Kicillof dijo presente en la cuarta marcha universitaria a Plaza de Mayo

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También estuvieron representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite”, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y nodocentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios”.

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