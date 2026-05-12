En plena marcha, el Gobierno negó un "desfinanciamiento" de las universidades públicas

Mientras miles de estudiantes y docentes se movilizan en otra marcha universitaria, el Gobierno nacional salió a rechazar las denuncias por un supuesto “desfinanciamiento” de las universidades públicas . Además, volvió a apuntar contra la UBA por presuntas irregularidades en la rendición de gastos.

En medio de la discusión, el Ministerio de Capital Humano publicó un video y difundió datos que indican que cerca del 40% de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. También señaló que en la Universidad Nacional de La Plata ese porcentaje asciende al 51%.

Cabe mencionar que es la quinta marcha en la era de Javier Milei . En CABA, la movilización tendrá su concentración frente a Plaza de Mayo, con un acto central a las 17 horas. En paralelo, habrá marchas y actividades en provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires

Desde el ministerio que lidera Sandra Pettovello se rechazó las críticas “contra el ajuste universitario” , como reza una de las consignas de la movilización. Y anunció a través de la cuenta de X el lanzamiento de un micrositio en el que van a figurar datos públicos de la educación superior. Por ejemplo, se reflejará la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado .

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos”, indicó.

Desde el Ministerio de Capital Humano buscamos la transparencia y la eficiencia en el financiamiento de las universidades nacionales. Queremos instituciones con altas tasas de egreso, con rendimientos eficaces de sus cuentas, auditados periódicamente y que utilicen las… pic.twitter.com/4Ad91Vwr1x

“Además, lanzamos una nueva plataforma que permitirá conocer la realidad de cada una de las universidades nacionales con datos actualizados y fehacientes”, sostuvo la cartera.

A su vez, en dicho posteo, recargó críticas contra la UBA: “Debe la rendición de gastos de salud de 2024 y 2025”, denunció. Con un agregado: volvió a acusar a la entidad de querer quedarse con casi la totalidad de los fondos destinados a los hospitales universitarios, en un 95%.

Otro tema que tocó el ministerio: la posibilidad de que las universidades le cobren a los alumnos extranjeros. Ya que, según datos que expuso, cerca del 40% de los estudiantes de medicina de la UBA son extranjeros. En la universidad de La Plata, esa cifra es del 51%.