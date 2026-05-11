11 de mayo de 2026 - 14:41

Fuerte baja del Riesgo País: perforó los 500 puntos tras la mejora de los bonos argentinos

El indicador elaborado por JP Morgan cayó más de un 2% y alimenta una eventual vuelta de Argentina al financiamiento internacional. Javier Milei lo celebró sosteniendo que “todo marcha de acuerdo al plan”.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 600 puntos.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 600 puntos.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Riesgo País de la Argentina perforó este lunes la barrera de los 500 puntos básicos y se ubicó en 498 unidades en el arranque de las operaciones financieras. La caída del indicador que elabora el JP Morgan se dio junto a una nueva mejora en la cotización de los bonos soberanos argentinos.

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El descenso del indicador se produjo luego de la reciente mejora en la calificación crediticia de Fitch y ante versiones de que Moody’s también podría revisar la nota del país antes de julio. Además, continúa la expectativa por un desembolso de US$1000 millones del FMI.

La reducción del Riesgo País alimenta las expectativas del mercado sobre una eventual vuelta de la Argentina al financiamiento internacional. Con niveles por debajo de los 500 puntos, analistas estiman que el país podría acceder a deuda externa con tasas cercanas al 9%.

La tendencia bajista ya había comenzado semanas atrás, después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara técnicamente la segunda revisión del acuerdo firmado con el Gobierno argentino. Ahora resta que el directorio del organismo de el visto bueno definitivo.

Escenarios: la estrategia del Banco Central y el Gobierno con los vencimientos

En paralelo el índice MERVAL avanzaba 0,7% en el comienzo de la rueda bursátil. Los ADR argentinos que cotizan en Nueva York también mostraban movimientos mixtos durante las primeras horas de negociación.

En la región, otros países volvieron recientemente a los mercados internacionales. Bolivia realizó una colocación de US$1000 millones a cinco años con un rendimiento de 9,75%, mientras que Ecuador emitió bonos soberanos con una tasa promedio del 8,5%.

Pese a la mejora financiera, entre los inversores persisten dudas sobre el escenario local. El mercado sigue de cerca la estrategia del Banco Central para acumular reservas y la forma en que el Gobierno afrontará los próximos vencimientos de deuda.

“Entre 2026 y 2027 se concentran US$14.522 millones en vencimientos de Bonares y Globales”, calculó GMA Capital.

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