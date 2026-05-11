11 de mayo de 2026 - 13:44

Empleadas domésticas: cuánto cobra cada categoría con la nueva suba salarial

La nueva escala salarial para empleadas domésticas ya rige en mayo con aumentos acumulativos y valores actualizados por categoría.

Las nuevas escalas incluyen subas acumulativas hasta julio.

Las nuevas escalas incluyen subas acumulativas hasta julio.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cerró un nuevo acuerdo paritario para las empleadas domésticas que fija una actualización salarial escalonada entre abril y julio de 2026. El esquema contempla aumentos acumulativos mes a mes y busca recomponer los ingresos del sector frente al avance de la inflación.

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La nueva resolución establece subas porcentuales sobre los salarios ya actualizados del mes anterior e incorpora progresivamente sumas no remunerativas al básico. Con este cambio, los empleadores deberán liquidar mayo con nuevas escalas salariales según cada categoría y modalidad de trabajo.

Empleadas domésticas en mayo: cuánto cobran con el aumento

Desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmaron que el esquema salarial contempla aumentos acumulativos de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

Sólo 6% de las empleadas domésticas está en blanco
El aumento impacta en todas las categor&iacute;as del servicio dom&eacute;stico.

El aumento impacta en todas las categorías del servicio doméstico.

Con la actualización correspondiente a mayo, las escalas salariales quedaron definidas de la siguiente manera:

Supervisores/as

  • Con retiro: $4.233,82 por hora y $528.158,40 mensuales
  • Sin retiro: $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $4.022,91 por hora y $492.481,06 mensuales
  • Sin retiro: $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales

Caseros

  • Sin retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales
  • Sin retiro: $4.231,79 por hora y $533.256,50 mensuales

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3.547,45 por hora y $435.201 mensuales
  • Sin retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

Además, la resolución prevé la incorporación gradual de sumas no remunerativas al salario básico, lo que impactará en aportes y contribuciones.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas diarias en tareas generales

Para una jornada de 4 horas por día, 5 días a la semana, los valores aproximados en mayo para la categoría de tareas generales son:

  • Con retiro: alrededor de $283.796 mensuales
  • Sin retiro: cerca de $304.408 mensuales

Estos montos se calculan tomando como referencia el valor por hora vigente durante mayo para una jornada mensual promedio.

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Los valores cambian seg&uacute;n la modalidad con retiro o sin retiro.

Los valores cambian según la modalidad con retiro o sin retiro.

Qué aumentos faltan aplicar hasta julio

El acuerdo salarial todavía contempla nuevas actualizaciones para los próximos meses. En junio se aplicará un incremento del 1,5%, mientras que en julio será del 1,4%, ambos calculados sobre los salarios ya ajustados previamente.

De esta manera, los sueldos de las empleadas domésticas continuarán modificándose durante el trimestre bajo el esquema definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

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