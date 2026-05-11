Empleadas domésticas: cuánto cobra cada categoría con la nueva suba salarial

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cerró un nuevo acuerdo paritario para las empleadas domésticas que fija una actualización salarial escalonada entre abril y julio de 2026. El esquema contempla aumentos acumulativos mes a mes y busca recomponer los ingresos del sector frente al avance de la inflación.

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Empleadas domésticas: cuánto aumentan los sueldos en mayo y cómo quedan tras la suba

La nueva resolución establece subas porcentuales sobre los salarios ya actualizados del mes anterior e incorpora progresivamente sumas no remunerativas al básico. Con este cambio, los empleadores deberán liquidar mayo con nuevas escalas salariales según cada categoría y modalidad de trabajo.

Desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmaron que el esquema salarial contempla aumentos acumulativos de 1,8% en abril , 1,6% en mayo , 1,5% en junio y 1,4% en julio .

El aumento impacta en todas las categorías del servicio doméstico.

Sólo 6% de las empleadas domésticas está en blanco

Con la actualización correspondiente a mayo, las escalas salariales quedaron definidas de la siguiente manera:

Supervisores/as

Con retiro: $4.233,82 por hora y $528.158,40 mensuales

$4.233,82 por hora y $528.158,40 mensuales Sin retiro: $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.022,91 por hora y $492.481,06 mensuales

$4.022,91 por hora y $492.481,06 mensuales Sin retiro: $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales

Caseros

Sin retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

$3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales Sin retiro: $4.231,79 por hora y $533.256,50 mensuales

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.547,45 por hora y $435.201 mensuales

$3.547,45 por hora y $435.201 mensuales Sin retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

Además, la resolución prevé la incorporación gradual de sumas no remunerativas al salario básico, lo que impactará en aportes y contribuciones.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas diarias en tareas generales

Para una jornada de 4 horas por día, 5 días a la semana, los valores aproximados en mayo para la categoría de tareas generales son:

Con retiro: alrededor de $283.796 mensuales

alrededor de Sin retiro: cerca de $304.408 mensuales

Estos montos se calculan tomando como referencia el valor por hora vigente durante mayo para una jornada mensual promedio.

Plazo fijo.jpg Los valores cambian según la modalidad con retiro o sin retiro. La Nación

Qué aumentos faltan aplicar hasta julio

El acuerdo salarial todavía contempla nuevas actualizaciones para los próximos meses. En junio se aplicará un incremento del 1,5%, mientras que en julio será del 1,4%, ambos calculados sobre los salarios ya ajustados previamente.

De esta manera, los sueldos de las empleadas domésticas continuarán modificándose durante el trimestre bajo el esquema definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.