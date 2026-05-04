Empleadas domésticas: cuánto aumentan los sueldos en mayo y cómo quedan tras la suba

El Gobierno nacional oficializó una actualización en los sueldos de las empleadas domésticas correspondiente a mayo , con un nuevo aumento que impacta en todas las categorías del sector. La medida fue definida tras una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Empleadas domésticas en Argentina: cuánto cobran en mayo 2026 y si tienen bono

La suba forma parte de un esquema de incrementos acumulativos que se aplican mes a mes y que continuarán hasta julio de 2026. De esta manera, los valores se ajustan de forma progresiva y modifican la base de cálculo en cada período.

Desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares precisaron que “ la medida establece incrementos mensuales acumulativos entre abril y julio de 2026 e incorpora de manera progresiva sumas no remunerativas al salario básico ”.

Bono para empleadas domésticas: cómo incluirlo en el recibo de sueldo

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Además, explicaron que “ cada suba mensual modifica la base de cálculo de los meses siguientes ”, lo que determina que el impacto final sea mayor al de una suma directa de porcentajes.

En mayo, el incremento aplicado es del 1,6%, que se suma al 1,8% de abril. El cronograma continuará con nuevas subas: 1,5% en junio y 1,4% en julio, todas calculadas sobre los salarios ya actualizados.

Escala actual de sueldos de Empleadas domésticas en mayo 2026

Con la aplicación del aumento, los valores mínimos por categoría quedaron de la siguiente manera:

Supervisores:

Supervisores/as con retiro: $4.233,82 por hora y $528.158,40 mensuales

Supervisores/as sin retiro: $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales

Tareas específicas:

Personal para tareas específicas con retiro: $4.022,91 por hora y $492.481,06 mensuales

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales

Caseros:

Caseros (sin retiro): $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

Cuidado de personas:

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.231,79 por hora y $533.256,50 mensuales

Tareas generales:

Personal para tareas generales con retiro: $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales

Personal para tareas generales sin retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales

Cuánto cobran por 4 horas diarias, 5 días a la semana en mayo

Si se toma una jornada de 4 horas por día, 5 días a la semana, los ingresos mensuales aproximados quedan así:

Supervisores:

Supervisores/as con retiro: $338.705

Supervisores/as sin retiro: $369.153

Tareas específicas:

Personal para tareas específicas con retiro: $321.833

Personal para tareas específicas sin retiro: $350.995

Caseros:

Caseros (sin retiro): $304.408

Plata / Dinero / Sueldo / Cobrar / Aguinaldo / Jubilado Web

Cuidado de personas:

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $304.408

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $338.543

Tareas generales:

Personal para tareas generales con retiro: $283.796

Personal para tareas generales sin retiro: $304.408

Estos valores surgen de calcular el precio por hora vigente en mayo sobre una jornada mensual promedio bajo ese esquema.

Cómo seguirá la suba y qué cambia en los sueldos del sector

El esquema definido por el Gobierno implica que los sueldos de las empleadas domésticas seguirán actualizándose en los próximos meses. Las subas de junio (1,5%) y julio (1,4%) se aplicarán de manera acumulativa, lo que incrementa progresivamente los ingresos.

Además, la incorporación gradual de sumas no remunerativas al salario básico modifica la estructura del haber mensual. Esto repercute en conceptos como aportes, contribuciones y otros adicionales.

La actualización alcanza a todas las categorías: supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y tareas generales. También se mantienen las diferencias entre modalidades con retiro y sin retiro, que siguen determinando los montos mínimos a pagar.