Anunciaron aumentos escalonados para las empleadas domésticas: cuánto cobrarán los próximos meses

Tras una reunión plenaria de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, en la que participaron representantes del Ministerio de Capital Humano, sindicatos y empleadores, anunciaron un nuevo esquema de incrementos salariales para el sector.

El acuerdo establece una serie de subas acumulativas sobre los salarios mínimos: 1,8% para abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio de 2026 .

Además del incremento porcentual, se dispuso la incorporación progresiva de las sumas no remunerativas pactadas anteriormente. El 50% de la suma correspondiente a marzo se integrará a los salarios básicos en abril, mientras que el 50% restante se sumará en julio.

Cabe recordar que estos montos no remunerativos de febrero y marzo fueron de $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más semanales, $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas, y $8.000 para quienes prestan tareas menos de 12 horas por semana.

Desde los gremios aclararon que este movimiento no representa un aumento real, sino un cambio en la modalidad de un plus que el sector ya percibía.

Con la aplicación del primer tramo del 1,8%, el sueldo para la categoría de tareas generales con retiro se fijó en $428.347 mensuales (más un remanente de $10.000 no remunerativos) o un valor por hora de $3.491. Asimismo, se actualizó el adicional por zona desfavorable, elevándolo al 31% sobre los salarios mínimos de todas las categorías, frente al 30% que regía previamente.

A pesar de estos ajustes, los números reflejan una situación crítica para el poder adquisitivo de las aproximadamente 1,7 millones de trabajadoras del sector, donde la informalidad supera el 75%. El aumento del 1,8% para abril se sitúa por debajo de la inflación estimada, que ronda entre el 2,5% y el 3%.