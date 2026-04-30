Los préstamos para el sector privado crecieron en Mendoza por encima del promedio nacional

Entre diciembre de 2024 y el último día de 205, los préstamos al sector privado crecieron un 81,3% en el promedio nacional , mientras que en Mendoza aumentaron por encima , un 90,4%. Lo mismo sucedió con los depósitos, que en un año se incrementaron un 48,9% en todo el país, pero en la provincia crecieron un 56,1%.

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Los datos corresponden a las estadísticas del Banco Central de la República Argentina. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) , detalló que, a fines del año pasado, los préstamos otorgados a privados en Mendoza representaban el 2,3% del total del país, pero aclaró que algunas empresas -en particular las grandes- suelen tomar crédito en CABA, lo que puede hacer que la cifra de participación sea menor.

Pese a eso, la provincia ocupa el quinto lugar entre las que acaparan los préstamos en Argentina . El primer puesto es para CABA, que se lleva el 44,1% del total, seguido por Buenos Aires, con un 22%. En el tercer y cuarto lugar se ubican Córdoba (7,9%) y Santa Fe (7,2%). Después de Mendoza (2,3%), comparten el sexto lugar, todas con 1,6%, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Tucumán.

Con respecto a los depósitos, en diciembre de 2025, Mendoza también ocupaba el quinto lugar , con el 2,3% del total del país. Nuevamente el primer puesto es para CABA, con 57,6%; y los restantes en el “top 5” son para: Buenos Aires (18,3%), Córdoba (4,8%) y Santa Fe (4,8%).

Cuál fue el destino de los créditos

En cuanto al uso al que se destinan estos créditos en Mendoza, Cesario indicó que, a fines de 2025, el 32,3% fueron para personas físicas en relación de dependencia; y 20,5% para servicios (turismo, transporte, servicios inmobiliarios, educación y administración pública).

En cuanto a otros destinos principales del financiamiento, el 12,2% fue para la industria manufacturera; 11,9% para la producción primaria; 11,6% para comercio; y 4,3% para construcción (no se trata de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda sino para las constructoras).

Qué puede explicar este incremento

Los datos del incremento de los créditos en Mendoza parecen contradecir el comportamiento de otros indicadores, que muestran que la provincia ha estado por debajo de la media nacional en actividad, empleo y salarios.

José Vargas, de la consultora Evaluecon, planteó que puede tratarse de un rebote que le haya permitido a Mendoza ganar terreno en este segmento en particular (el de los préstamos), que viene de épocas bastante malas, mientras ahora el crédito se ha normalizado.

El economista estimó que ciertos sectores pueden haber traccionado un poco más, como turismo, agroindustria y vitivinicultura (aunque en menor medida en esta última actividad). Esto, ya que, cuando un sector empieza a reactivarse, tiene una mayor necesidad de créditos.

Añadió que los bancos también han desplegado una estrategia fuerte y que pueden haber salido de modo más “agresivo” en algunas provincias que, en otras, lo que también podría explicar este aumento por encima de la media en Mendoza, tanto en los préstamos como en los depósitos.

Nicolás Aroma, director del Cefim (Centro de Economía y Finanzas de Mendoza), resaltó que ningún indicador provincial parece estar diciendo que la economía en Mendoza está un poco más pujante que el resto del país.

Incluso, recordó, diversas cámaras le enviaron una carta al gobernador Alfredo Cornejo para describirle la situación preocupante que atraviesan las empresas, en particular las pymes, y, entre otros puntos, mencionan las dificultades para acceder a financiamiento.

En esta línea, planteó que puede ser que la mayor cantidad de préstamos responda a una situación financiera más complicada y las empresas tengan que tomar préstamos. Pero sumó que el mayor porcentaje es tomado por familias, con lo que también puede estar jugando de modo negativo el bajo nivel de salarios en la provincia, lo que obliga a recurrir al crédito para afrontar gastos.

préstamos personales Gentileza

Perspectivas

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, manifestó que “la lógica es que la gente se financie” y que el mundo tiene una relación entre crédito y PBI muy superior a la Argentina.

“Nosotros hace décadas que estamos tratando de traspasar la ratio del 12% de la relación crédito sobre producto bruto interno, cuando Uruguay tiene el 31% y Brasil y Chile rondan el 80% al 90%. Y el promedio mundial es 64%. Cuando emprende un negocio o cuando hace una actividad lo que hace es utilizar el crédito”, expresó.

Reconoció que, en parte, esto responde a un problema de confianza en el sistema bancario argentino, por regulaciones e intervenciones en el pasado. Pero resaltó que, de 2002 a la fecha, por más que ha habido dificultades vinculadas con la coyuntura económica, los bancos respondieron y el depositante que quería pesos o dólares pudo disponer de ellos.

“Eso generó confianza y hoy los depósitos en dólares crecieron. Están en máximos históricos”, subrayó. E insistió en que el sistema tiene que seguir creciendo, porque el crédito motoriza inversiones. “Argentina tiene un montón de oportunidades y hay sectores que están traccionando muy bien y los que están vinculados a ellos les tiene que ir bien. Tenemos que exportar con valor agregado y salir a vender al mundo lo que el mundo nos pide”, avizoró.