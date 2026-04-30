El nuevo plan para mina Gualcamayo: inversiones por US$ 665 millones y una proyección a 30 años en la región

La minería en San Juan marca un nuevo hito con la presentación del Reporte de Sostenibilidad 2025 de Minas Argentinas (Aisa Group). El documento oficializa un giro radical para la Mina Gualcamayo : lo que antes era una operación con fecha de cierre cercana, hoy se posiciona como un activo estratégico con una vida útil proyectada de, al menos, tres décadas .

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Este nuevo horizonte se apoya en el avance del proyecto Carbonatos Profundos (DCP) , el cual ya cuenta con la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental. Un factor determinante para esta expansión ha sido la reciente incorporación de la compañía al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , oficializada a comienzos de 2026.

Este marco normativo asegura la viabilidad de inversiones que superan los US$ 665 millones , destinadas no solo a la extensión operativa, sino también a la generación de empleo a gran escala. Además, la empresa busca liderar la transición energética con la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW para descarbonizar sus procesos.

Minas Argentinas se convirtió en la primera empresa del país en elaborar su informe bajo el estándar GRI 14: Sector Minero 2024 . Se trata de la norma global más reciente y exigente para la industria, que busca reportar con máxima transparencia el impacto en el ambiente y las comunidades.

En este sentido, el reporte destaca que la sostenibilidad de la firma se basa en tres ejes:

Ambiental: Con foco crítico en la gestión hídrica y el cumplimiento de normas ISO 14001.

Social: El 97% del personal es de origen sanjuanino y más del 69% de los proveedores son nacionales .

Gobernanza: Implementación de sistemas certificados de salud y seguridad (ISO 45001).

Gualcamayo Minería San Juan 4 Mina Gualcamayo

Impacto en el territorio

La operación funciona como un motor directo del desarrollo local a través del Fondo Fiduciario Gualcamayo y la articulación con más de 50 instituciones sociales, escuelas y universidades.

Actualmente, el yacimiento cuenta con recursos estimados en 7,1 millones de onzas de oro equivalente, de las cuales 4,9 millones ya están categorizadas como reservas, lo que garantiza el potencial productivo necesario para sostener este ambicioso plan de tres décadas.