Aprobaron un nuevo RIGI para un proyecto minero en San Juan con inversión de USD 665 millones

El Gobierno Nacional, a través del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), aprobó formalmente el ingreso del proyecto minero Gualcamayo , ubicado en la provincia de San Juan . El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que la inversión total ascenderá a los USD 665 millones.

Esta iniciativa representa un hito para el sector , ya que permitirá la extensión de la vida útil de una mina que se encontraba en etapa de agotamiento. Esto será posible gracias al desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos (DCP), un yacimiento que cuenta con recursos certificados de más de 3,5 millones de onzas de oro .

Para procesar este nuevo tipo de mineralización, la empresa operadora, AISA Group, construirá una mina subterránea de última generación y una planta de procesamiento con tecnología de oxidación a presión (POX), una infraestructura pionera en la región.

Según las estimaciones oficiales, el proyecto empleará a 1.700 personas de forma directa. Durante la etapa de construcción, que se prevé dure tres años, se generarán entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo, mientras que la producción formal está proyectada para fines de 2029.

Además, el plan aprobado incluye una inversión de USD 50 millones destinados exclusivamente a la exploración geológica, dado que solo el 4% de la propiedad ha sido explorada en profundidad hasta el momento.

Un componente destacado de la nueva etapa de Gualcamayo es la sostenibilidad energética: el proyecto contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW para abastecer la demanda eléctrica de la planta, con la posibilidad de expandirse en el futuro para convertir a la zona en un polo energético.

Con esta aprobación, San Juan se consolida como la primera provincia del país con dos proyectos metalíferos de gran escala dentro del RIGI, sumándose a Los Azules, que recibió luz verde en octubre. La provincia concentra gran parte de la inversión proyectada bajo este régimen, con otros desarrollos pendientes como El Pachón, la ampliación de Veladero y el megaproyecto Vicuña (de BHP y Lundin Mining), que podría marcar un récord histórico de inversión extranjera directa en el sector.

El avance del RIGI

Gualcamayo se convierte en el décimo proyecto aprobado bajo el esquema de incentivos, elevando la inversión total comprometida a más de USD 25.000 millones. Entre los proyectos ya autorizados se encuentran el oleoducto Vaca Muerta Sur, la planta de GNL de Southern Energy, la expansión de Rio Tinto en Salta y el parque solar El Quemado de YPF.

Ante el interés sostenido del sector privado, el Gobierno analiza actualmente extender por un año el plazo de inscripción al RIGI, que originalmente vence en julio de 2026. De aprobarse la prórroga durante el verano, las empresas tendrían tiempo hasta julio de 2027 para presentar sus propuestas y acceder a beneficios como la reducción de la alícuota de Ganancias al 25% y la exención de derechos de exportación.