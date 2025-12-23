Inocencia Fiscal: cómo es el proyecto que busca "dólares del colchón" y a partir de qué monto es evasión

El oficialismo buscará este viernes que el Senado apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal , una iniciativa clave del Gobierno nacional junto con el Presupuesto 2026 , orientada a incentivar que los argentinos saquen los dólares adquiridos en el mercado paralelo durante el cepo cambiario . El proyecto introduce cambios de fondo en los umbrales de evasión tributaria , con el objetivo de brindar seguridad jurídica y reducir la litigiosidad penal.

La propuesta, que el ministro de Economía Luis Caputo definió como fundamental para sostener un crecimiento del 6% anual , modifica el Régimen Penal Tributario , el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario . El eje central es la actualización de los montos a partir de los cuales la evasión pasa a ser delito penal.

Según explicó Martín Caranta a Infobae, socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich , la evasión simple se configurará recién a partir de los $100 millones , cuando hoy los montos vigentes resultan obsoletos frente a la realidad económica. El especialista aclaró que no todo monto que supere ese piso constituye evasión, ya que también debe demostrarse la intencionalidad de transgredir una obligación impositiva .

En el caso de la evasión agravada , el mínimo general se eleva de $15 millones a $1.000 millones . No obstante, cuando existan estructuras jurídicas interpuestas , uso de jurisdicciones no cooperantes , instrumentos fiduciarios o maniobras para ocultar al verdadero sujeto obligado, el umbral se fija en $200 millones . Lo mismo ocurre cuando se utilizan de forma fraudulenta exenciones o beneficios fiscales . En situaciones que involucren facturación falsa , la evasión agravada se configurará desde los $100 millones , frente a los $1,5 millones actuales.

Desde el plano técnico, la gerente de impuestos Noelia Girardi remarcó que el proyecto no elimina delitos ni sanciones , sino que actualiza montos desfasados. Aclaró que figuras penales que no dependen de cifras —como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros — no sufren modificaciones.

El contador Marcos Felice coincidió en que la actualización era necesaria, aunque advirtió que los nuevos montos podrían quedar rápidamente atrasados por la inflación, ya que el primer ajuste automático recién se prevé para enero de 2027.

Impacto en la Justicia y en los contribuyentes

Para Caranta, la aprobación de la ley también implicaría un alivio para el Poder Judicial, que actualmente recibe miles de denuncias por montos bajos. Con los nuevos pisos, se evitaría que los tribunales intervengan en causas de escasa relevancia económica, reduciendo costos para el Estado y el sistema judicial.

Además, destacó que muchas causas en trámite dejarían de ser delito con la nueva normativa, lo que aportaría mayor tranquilidad a los contribuyentes, aunque subrayó que el nuevo piso sigue siendo bajo en términos históricos, ya que equivale a unos USD 66.000.

Críticas por las multas automáticas

Pese al respaldo general, el proyecto de Inocencia Fiscal genera cuestionamientos entre tributaristas por la actualización de las multas automáticas, que podría impactar de lleno en las pymes. El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, advirtió que sanciones hoy simbólicas pasarán a montos elevados, incluso ante simples demoras administrativas en la presentación de declaraciones juradas.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el peronismo presionó para que las multas se adecuen al tipo de contribuyente, con el fin de evitar que las pequeñas empresas queden desproporcionadamente afectadas.