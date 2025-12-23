Vitivinicultura: Vargas Arizu celebró la cautelar para mantener el CIU

El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu celebró la resolución de la Justicia. Es que esta mañana resolvió suspender de manera provisoria la aplicación de los artículos centrales de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que eliminaban la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) .

Vargas Arizu le contestó a Sturzenegger tras las críticas a los viñateros y rechazó la comparación con la AFA

De este modo, el magistrado ordenó que todo el sistema vigente hasta ahora continúe sin cambios , al menos hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. La medida alcanza tanto a la sustitución del CIU por la certificación de cosecha optativa como a la eliminación de un certificado final de volumen de cosecha , dos puntos específicos que habían sido cuestionados por los productores.

Para el ministro de Producción Vargas Arizu, el fallo “demuestra que teníamos razón y que la Justicia avala el pedido de los productores”, al tiempo que aclaró que el resto de la reforma normativa del INV no fue objetada: “Las 972 normas que se derogaron no están en discusión; nosotros aceptamos eso y sólo pedimos estas dos cosas”.

En términos prácticos, la decisión implica que para la próxima vendimia se seguirá trabajando como siempre : las bodegas deberán emitir el CIU al momento del ingreso de la uva y los productores deberán exigirlo como respaldo de la cantidad y calidad entregada.

Vargas Arizu sostuvo que el fallo deja en evidencia que el conflicto no era técnico sino político, y cuestionó la decisión del organismo nacional: “La Justicia dijo que sí en esos dos puntos, y eso demuestra que no se debe avanzar en temas técnicos cuando toda la vitivinicultura está pidiendo otra cosa”.

El ministro agregó que desde la provincia se intentó consensuar una salida: “Trabajamos juntos, le dimos todas las oportunidades y le explicamos todo cuando vino a Mendoza. Podría haber dicho ‘lo vamos a rever’, pero no lo hizo. Creo que fue un error político”.

Una pelea pública

Hace una semana el ministro Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, había comparado a la vitivinicultura con el "Chiqui Tapia" por oponerse a la quita del CIU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2001266203524776111&partner=&hide_thread=false ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no… pic.twitter.com/dzQKctzR4y — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025

En tanto, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, salió a responder, también por X, a las críticas del ministro nacional Federico Sturzenegger hacia los viñateros mendocinos tras la judicialización de una medida de desregulación en el sector vitivinícola. Vargas Arizu publicó en redes que no comprende “la agresión hacia los viñateros y la vitivinicultura en su conjunto” y rechazó una comparación que hizo Sturzenegger entre la Asociación de Viñateros de Mendoza y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, calificándola como una falta de respeto a la institucionalidad y a los productores.