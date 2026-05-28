La Justicia ordenó al INV mantener el informe final de cosecha y recabar datos completos de vino y mosto

Una nueva resolución judicial obligó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) mantener el informe de cosecha así como recabar datos completos de vino y mosto, tal como se hizo siempre en el sector. De este modo, el Instituto deberá continuar con la aplicación del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) y el formulario CEC-05 que es la Declaración Jurada Anual de Elaboración que se emite al terminar de hacer el vino .

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La aplicación de estos dos instrumentos habían sido eliminados por la desregulación realizada por el Gobierno nacional y, luego de la presentación de un recurso de amparo, la Justicia ordenó su restablecimiento. En su momento, la solicitud había sido presentada por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).

Sin embargo, se trataba de una medida de control en la que había coincidencia en buena parte de la industria e, incluso, entre los funcionarios públicos que habían avalado la eliminación de la mayoría de los puntos regulatorios. En este marco y luego del primer triunfo judicial, las entidades volvieron a recurrir a la Justicia debido a que –según expresaron- el INV realizó una “interpretación libre” de la restitución del CIU y del CEC.

Desde el INV explicaron que la resolución judicial solicita ampliar la medida cautelar dispuesta para que en el Sistema de Cosecha INV se permita a los establecimientos elaboradores la presentación informática de la DDJJ CEC 05 que reglamenta la Res. INV C-119/93.

Esto incluye el rubro pertinente del descube del que se deriva el anexo en el que declara la propiedad de los vinos y mostos resultantes de la elaboración. En este contexto, el Instituto declaró que “se está cumpliendo porque el Sistema de Cosecha está abierto para la presentación de los inscriptos”. De este modo, agregaron, una vez que esté recabada toda la información se va a hacer pública.

La advertencia de las entidades

Lo que motivó el pedido de ampliación de la cautelar es que hasta el momento solo se informó la cantidad de kilos que ingresaron a la bodega y dejó de lado el resto de los datos.

image El texto enviado por la UVA

De este modo, este año no hubo informes sobre cuánto vino se elaboró y qué se destinó a mosto. Al menos hasta el momento y en función de lo que sucedía habitualmente. “Esta es la primera cosecha en más de 65 años que se realiza sin ningún tipo de control”, advirtió Sergio Villanueva, al frente de la UVA debido a que no se precisó cuánto de la materia prima fue destinada a vino y cuánto a mosto.

Frente a ello, solicitaron una aclaratoria judicial para que el organismo mantuviera el sistema histórico de información. Con la nueva resolución (36008/2025), el juez dejó en claro que el INV deberá exigir nuevamente el informe completo de elaboración, tal como se ha realizado hasta el momento. Esto implica que el organismo tendrá que recabar de las bodegas los datos sobre volumen de vino y mosto producidos este año.

En este contexto, se estimó que deberá solicitar nuevamente la información para adjuntar el formulario a los datos ya enviados de la cosecha 2026. Desde las entidades vitivinícolas remarcaron que la medida resulta central para garantizar transparencia y previsibilidad en el mercado vitivinícola.

“La falta de datos sobre la composición de la cosecha genera información asimétrica”, expresó Villanueva. Agregó que la herramienta es útil para que todos puedan acceder a datos estratégicos que impactan en existencias de vino y stocks, calidad de la uva, niveles de producción, expectativas de precios así como evaluar el comportamiento futuro del mercado.