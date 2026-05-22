La justicia británica investiga al expríncipe Andrés por posible conducta sexual inapropiada

El expríncipe Andrés de Inglaterra es investigado por la policía británica por presuntos delitos sexuales, según reportaron los medios Daily Mail y Sky News. Según trascendió, la Justicia amplió la investigación contra Andrés Mountbatten-Windsor por mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, a conducta sexual inapropiada y corrupción.

Actualmente, el exduque de York de 66 años es investigado por haber filtrado secretos al fallecido financista y pederasta Jeffrey Epstein , como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

La policía de Thames Valley realizó un llamamiento a posibles víctimas de Epstein o Andrés para que den declaración que ayude en la causa. Así, las autoridades se contactaron con los abogados de una mujer que afirmó que fue llevada a una dirección con fines sexuales. Según informó la BBC, ese encuentro habría tenido lugar en 2010, en la antigua residencia del expríncipe en Royal Lodge.

La policía incautó pruebas en una redada en la antigua casa de Andrés y en su nueva propiedad, en la finca de Sandringham en Norfolk, las cuales están siendo analizadas minuciosamente por la Policía.

Nuevos documentos complican a Andrés

Esta actualización se dio a conocer el pasado jueves, tras la publicación de nuevos documentos relacionados con el nombramiento de Andrés como enviado comercial en el Reino Unido. Según trascendió, la fallecida reina Isabel II estaba “muy interesada” en que su hijo asumiera un “papel destacado en la promoción de los intereses nacionales” cuando su primo, el Duque de Kent, renunció a ese cargo.

El documento de 15 páginas se conoció tras la presión ejercida por los parlamentarios a raíz de la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los funcionarios sugirieron que el entonces Duque estaba compartiendo información potencialmente sensible a Epstein, obtenida de su cargo oficial, lo que sería una situación delicada a nivel comercial.

Además de las acusaciones que constan en los archivos, están evaluando otras posibles graves denuncias. En una de ellas, sostiene que Epstein envió a una mujer al Reino Unido para que tenga relaciones sexuales con Andrés en 2010, lo que coincide con las acusaciones formuladas por la fallecida Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido víctima de trata de personas y fue obligada a tener relaciones íntimas con el exduque, según informó el Daily Mail.