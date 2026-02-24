Caso Jeffrey Epstein: el Gobierno británico revelará documentos que comprometen al expríncipe Andrés

El Parlamento británico aprobó la publicación de documentos sensibles que relacionan al hermano del rey Carlos III con Jeffrey Epstein.

Este martes, la Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó una moción que exige la publicación de documentos que relacionan al expríncipe Andrés con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Según datos revelados en la investigación policial, el hermano del rey Carlos III habría enviado correos a Epstein durante un viaje comercial entre 2001 y 2011.

La moción fue presentada por el líder opositor del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, quien exigió la publicación de los documentos en el marco de una investigación en curso de las autoridades británicas sobre el expríncipe.

Andrew es el hermano menor del rey Carlos III Andrew es el hermano menor del rey Carlos III Gentileza La relación entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein El origen de las investigaciones radica en un correo electrónico hallado en los archivos del financista y delincuente sexual, Jeffrey Epstein. Según reveló la agencia NA, el expríncipe Andrés habría compartido información confidencial del Gobierno británico al magnate durante sus viajes a Singapur, Hong Kong y Vietnam en 2010.

El hijo de la reina Isabel II fue despojado de sus títulos aristocráticos en 2025 tras verse involucrado en la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, víctima de la red de trata de personas de Epstein y quien lo habría acusado de abusar de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad.

Si bien el expríncipe de York no está siendo investigado por delitos sexuales, su cercanía con el fallecido pederasta ocasionó que el Gobierno británico lo ponga contra las cuerdas e inicie investigaciones por la relevación de información confidencial. Además, el expríncipe está bajo sospecha por "mala conducta en un cargo público".