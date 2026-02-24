24 de febrero de 2026 - 22:35

Caso Jeffrey Epstein: el Gobierno británico revelará documentos que comprometen al expríncipe Andrés

El Parlamento británico aprobó la publicación de documentos sensibles que relacionan al hermano del rey Carlos III con Jeffrey Epstein.

Este martes, la Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó una moción que exige la publicación de documentos que relacionan al expríncipe Andrés con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Según datos revelados en la investigación policial, el hermano del rey Carlos III habría enviado correos a Epstein durante un viaje comercial entre 2001 y 2011.

Andrew es el hermano menor del rey Carlos III

Detuvieron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos, por su vínculo con Epstein

Por Redacción Mundo
El príncipe Andrés, Virginia Roberts Giuffre y Ghislaine Maxwell en Londres en 2001.

Detención del expríncipe Andrés: habló la familia de Virginia Giuffre, la mujer que destapó el caso Epstein

Por Redacción Mundo

La moción fue presentada por el líder opositor del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, quien exigió la publicación de los documentos en el marco de una investigación en curso de las autoridades británicas sobre el expríncipe.

La relación entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein

El origen de las investigaciones radica en un correo electrónico hallado en los archivos del financista y delincuente sexual, Jeffrey Epstein. Según reveló la agencia NA, el expríncipe Andrés habría compartido información confidencial del Gobierno británico al magnate durante sus viajes a Singapur, Hong Kong y Vietnam en 2010.

Si bien el expríncipe de York no está siendo investigado por delitos sexuales, su cercanía con el fallecido pederasta ocasionó que el Gobierno británico lo ponga contra las cuerdas e inicie investigaciones por la relevación de información confidencial. Además, el expríncipe está bajo sospecha por "mala conducta en un cargo público".

Expríncipe Andres- hermano del rey Carlos

“En muchos sentidos, este es el primer escándalo verdaderamente global, desde la Casa Blanca y Silicon Valley hasta Oslo y París, pero también es un escándalo profundamente británico que llega hasta las más altas esferas del establishment británico”, declaró Ed Davey, líder del partido opositor Liberal Demócrata y legislador que presentó la moción contra Andrew Mountbatten-Windsor

Según aseguró el ministro de Comercio y miembro del Partido Laborista, Chris Bryant a la BBC y France 24, los archivos serán publicados una vez que la Policía considere que es el momento oportunido. Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para su divulgación.

