Las memorias de Virginia Giuffre revelan que tuvo encuentros con el príncipe Andrés cuando ella era menor

El testimonio de Virginia Giuffre, víctima del magnate estadounidense condenado por tráfico sexual Jeffrey Epstein , sobre sus encuentros con el príncipe Andrés, salieron a la luz este martes la publicación de sus memorias post mortem.

Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (“Chica de nadie: memorias de una superviviente de abusos y de su lucha por la justicia”) se presenta este martes como un crudo relato de años de abusos, manipulaciones y el persistente trauma que dejó huella en su vida, tras su suicidio en abril de este año.

Coescrito junto a la periodista Amy Wallace, el libro de 367 páginas está dividido en cinco partes y recorre cronológicamente la historia de Giuffre, desde el primer abuso que sufrió a los 15 años, a punta de pistola, en Miami, hasta su rol como denunciante clave en uno de los mayores escándalos de tráfico sexual vinculados a figuras del poder mundial.

La obra está dedicada a sus "hermanas supervivientes y a cualquiera que haya sufrido abuso sexual", y busca ser, según señala la sinopsis, “una sorprendente afirmación de la inquebrantable voluntad de Giuffre” para “arrojar luz sobre las injusticias y luchar por un mundo más seguro”.

Entre los episodios más polémicos relatados en el libro se encuentran los encuentros sexuales que, según Giuffre, mantuvo con el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III , cuando ella tenía 17 años. Andrés es citado 88 veces en el libro.

La primera de estas ocasiones habría ocurrido en marzo de 2001 en el departamento de Ghislaine Maxwell en Londres, entonces pareja y colaboradora de Epstein, actualmente condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual. En esa ocasión, cuenta Giuffre, incluso posó para una fotografía junto al príncipe, una imagen que el propio Andrés negó haberse tomado durante una entrevista con la BBC en 2019.

Esa fotografía, junto a otras de Maxwell y Epstein, así como imágenes de Giuffre en su infancia y en las instancias judiciales tras la muerte de Epstein en prisión, forman parte del material gráfico incluido en el libro.

La memoria también describe un segundo encuentro en Nueva York y un tercero aún más perturbador en la isla privada de Epstein, conocida como "Little Saint Jeff’s", donde Giuffre asegura haber participado en una orgía junto al príncipe Andrés, Epstein y otras jóvenes. "Todas las otras chicas aparentaban tener menos de 18 años y realmente no hablaban inglés", describió.

Giuffre narra además su primer encuentro con Maxwell en Mar-a-Lago, el club privado del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando aún era adolescente, y cómo fue reclutada para integrarse a la red de Epstein. Su impresión inicial de Maxwell, cuyo acento británico “le recordó a Mary Poppins”, contrasta con el papel que luego desempeñaría en su historia de abuso.

El libro cierra con un llamado contundente a continuar las investigaciones sobre los crímenes cometidos por Epstein y su círculo. La publicación se vuelve aún más impactante al saberse que Giuffre se quitó la vida en abril de este año, dejando detrás un testimonio que busca justicia no solo para ella, sino para todas las víctimas de explotación sexual.