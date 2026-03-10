10 de marzo de 2026 - 15:32

Broma que terminó en tragedia: un profesor murió atropellado en medio de una travesura de sus estudiantes

En Estados Unidos, un joven de 18 años atropelló y mató a su profesor accidentalmente en medio de una broma. La familia de la víctima pide que se retiren los cargos.

Por Redacción Mundo

El pasado viernes 6 de marzo por la noche, la localidad de Gainesville en Georgia, Estados Unidos, quedó conmocionada ante el fallecimiento de un profesor de secundaria por un accidente ocasionado por sus propios estudiantes. Lo que comenzó como una broma, terminó en tragedia y en la detención de cinco adolescentes.

Según informó la policía del condado de Hall, un grupo de estudiantes llegaron a la casa de su profesor de matemáticas, Jason Hughes, de 40 años para jugarle una broma. Los adolescentes comenzaron a arrojar rollos de papel higiénico sobre los árboles de la entrada de la casa, una práctica muy común entre jóvenes estadounidenses que lo ven como una travesura inofensiva.

El profesor, que sabía que esa broma se iba a llevar a cabo, salió de su casa para sorprender a sus estudiantes y sumarse al juego. Sin embargo, los jóvenes subieron rápidamente a un vehículo para escapar. Sin embargo, Hughes se tropezó y cayó en la calle justo en el momento en que la camioneta de los estudiantes arrancó.

En ese momento, el conductor del vehículo Jayden Ryan Wallace de 18 años atropelló accidentelmente a su profesor quien finalmente falleció en la ambulancia antes de llegar al hospital. Los alumnos identificados en el hecho fueron Elijah Tate Owens , Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años de edad. Los jóvenes fueron arrestados en la escena acusados por allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada, pero recuperaron su libertad bajo fianza.

En tanto, el conductor de la camioneta fue acusado de homicidio vehicular en primer grado y enfrenta entre 3 a 15 años de prisión, además de cargos por conducción imprudente.

La familia del profesor pidió que se retiren los cargos contra el adolescente

Por su lado, la esposa de la víctima, quien también es profesora del mismo insituto, dio declaraciones al New York Times y pidió públicamente que se retrien los cargos para el joven que atropelló y mató a su marido, considerando que se trató de un accidente. “Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, expresó

Familiares de Hughes emitieron un comunicado alegando que el profesor "conocía y apreciaba a los cinco alumnos involucrados y procesarlos por el hecho sería ir en contra de su vocación de ayudar a los jóvenes" Además, aseguraron que el hombre sabía que esta broma se iba a realizar y que en ningún momento se trató de un acto malicioso por parte de los adolescentes.

