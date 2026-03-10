10 de marzo de 2026 - 12:47

Prohíben la venta de audífonos caros para evitar que los adultos mayores paguen de más

A partir del 1 de junio, las clínicas con convenio no podrán ofrecer modelos privados de hasta 30.000 coronas y deberán priorizar los 50 equipos subsidiados por la región.

Audifonos para adultos mayores: por qué en Suecia se busca que sean más baratos.

Por Cristian Reta

La Región de Estocolmo ha decidido frenar la venta privada de audífonos dentro del sistema de salud pública para proteger a los pacientes, especialmente a los mayores. La medida busca terminar con las prácticas de clínicas que persuaden a los usuarios a gastar entre 10.000 y 30.000 coronas en equipos que el Estado ofrece por solo 600.

El cambio surge tras un aumento significativo de quejas de pacientes que se sintieron presionados a realizar compras privadas innecesarias. Las autoridades sanitarias subrayan que el acceso a un audífono nunca debería costar más que la tasa fija de 600 coronas cuando existe una necesidad médica clara.

El fin de la confusión entre salud y negocio

La nueva normativa prohíbe explícitamente que las clínicas de audición que tienen contrato con la región realicen ventas privadas durante su horario ordinario de apertura. El objetivo es separar la atención médica de los incentivos económicos que han desvirtuado la práctica profesional en los últimos años. Christine Lorne, responsable regional de atención primaria, señaló que los pacientes deben sentir la seguridad de que su tratamiento no está condicionado por el beneficio comercial de la clínica.

El mecanismo detrás de esta prohibición responde a una distorsión en el sistema de incentivos. Hasta ahora, muchas clínicas ganaban más dinero derivando a los pacientes hacia el mercado privado que ajustando los aparatos financiados por el Estado. Para compensar este cambio y fomentar la rehabilitación auditiva seria, la región aumentará un 28% los pagos a las clínicas que receten audífonos del catálogo público, que cuenta con más de 50 modelos de alta calidad.

El mito de la superioridad de los aparatos caros

Uno de los puntos que más confunde a los usuarios es la creencia de que un audífono de 30.000 coronas es intrínsecamente mejor que uno subsidiado. Sin embargo, los expertos advierten que no se pueden comparar de esa manera. El factor determinante para que una persona recupere audición no es el precio del dispositivo, sino la pericia del audiólogo para calibrar el equipo según las necesidades específicas del paciente.

El sistema público de Estocolmo garantiza que, si ninguno de los 50 modelos estándar cubre las necesidades médicas de una persona, se debe buscar una alternativa que seguirá costando únicamente las 600 coronas reglamentarias. Con esta regulación, se espera un cambio real hacia la atención sanitaria transparente, devolviendo el foco a la salud del paciente y no a la facturación de la clínica.

