Transferencias entre cuentas propias: por qué los bancos podrían bloquear tu dinero

El Banco de Portugal obliga a las entidades a mostrar la confirmación previa del beneficiario en todos los canales para reducir errores y evitar delitos fiscales.

Hacer transferencias entre cuentas propias parece un trámite inofensivo, pero puede terminar en una cuenta bloqueada y una montaña de trámites. Las nuevas normativas de seguridad y la prevención del blanqueo de capitales obligan a los bancos a vigilar patrones de movimiento que, aunque parezcan organizativos, disparan alertas automáticas en sus sistemas.

Muchos usuarios suelen transferir fondos entre distintas entidades para organizar sus ahorros o aprovechar tasas de interés, pero esta práctica no está exenta de riesgos. El caso de clientes que ven sus fondos congelados por realizar movimientos frecuentes es cada vez más común, generando demoras y preocupaciones innecesarias que podrían evitarse conociendo las reglas actuales.

image Las razones detrás de los bloqueos automáticos El motivo técnico de estos bloqueos reside en los sistemas de monitoreo de patrones. Los bancos analizan valores atípicos, movimientos de alta frecuencia entre cuentas de un mismo titular u operaciones que parezcan destinadas a ocultar el origen real de los fondos. Cuando el algoritmo detecta una actividad que se sale de la rutina habitual del cliente, el sistema congela la operación de forma preventiva para cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales y las obligaciones fiscales.

Es importante entender que transferir no es ilegal en sí mismo, pero utilizar estos movimientos para contornear reglas tributarias o sanciones sí lo es. Por esta razón, ante cualquier duda sobre la licitud de un movimiento de gran volumen, la entidad financiera tiene la potestad de exigir documentación que respalde la operación antes de liberar el dinero.

image Nuevas exigencias de confirmación y seguridad A partir de ahora, el Banco de Portugal exige que todas las entidades muestren la confirmación previa del beneficiario en cualquier canal, ya sea homebanking, aplicaciones móviles o ventanilla. Este mecanismo, que antes solo era común en cajeros automáticos, permite que el nombre del titular aparezca antes de finalizar la transacción, reduciendo drásticamente el margen de error y las estafas por suplantación.

image Para operar sin contratiempos, los expertos recomiendan seguir pasos específicos que protegen la cuenta y facilitan la labor de supervisión: Confirmar siempre el nombre del beneficiario antes de validar el envío. Registrar una finalidad clara en el comprobante, como "transferencia entre cuentas propias". Guardar todos los comprobantes digitales o impresos en el dispositivo móvil. Utilizar exclusivamente los canales oficiales de la banca o aplicaciones verificadas. Tener preparada la documentación que explique el origen de los fondos en caso de mover sumas elevadas. Contactar al servicio de apoyo del banco antes de iniciar operaciones inusuales. A partir del 24 de junio, se sumará una nueva funcionalidad que permitirá realizar transferencias nacionales utilizando solamente el número de teléfono móvil. Este sistema simplificará las confirmaciones al cruzar el número de contacto directamente con los datos del titular, reforzando la seguridad y agilizando la gestión del dinero personal.