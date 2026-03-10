Trump ahora dice que podría dialogar con Irán, pero que "depende de los términos". 

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , insinuó este martes que podría estar dispuesto a conversar con el nuevo liderazgo de Irán , pero aclaró que todo dependerá de las condiciones del eventual diálogo y sostuvo que Washington lleva ventaja en el conflicto militar contra la República Islámica .

Netanyahu aclaró los dichos de Trump: "Aún no hemos terminado" en Irán

En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario afirmó que ha escuchado que las autoridades iraníes “tienen muchas ganas de hablar”, una versión que Teherán niega.

Consultado sobre si estaría dispuesto a negociar con el gobierno iraní, Trump respondió: “Es posible” y agregó "depende de en qué términos. Posible, solo posible… Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible".

Trump también se refirió a la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, iniciada el 28 de febrero. Según datos del Pentágono, la operación ya alcanzó más de 5.000 objetivos dentro de Irán .

El mandatario sostuvo que los resultados superaron las expectativas. "Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura", aseguró. También expresó sorpresa por los ataques iraníes contra países del Golfo en respuesta a la ofensiva estadounidense.

Donald Trump Donald Trump afirmó que debe participar de la elección del próximo líder de Irán EFE

El presidente estadounidense reiteró además su malestar con la designación de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre durante los ataques iniciales del conflicto.

“No creo que pueda vivir en paz”, dijo Trump sobre el religioso de 56 años, considerado un dirigente de línea dura.

Frente a las críticas internas, incluso dentro del propio Partido Republicano, Trump defendió la intervención militar y sostuvo que fue necesaria ante la posibilidad de un ataque inminente por parte de Irán.

Conflicto en Irán Ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán. EFE/ Abedin Taherkenareh

Según explicó, sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner le informaron que Irán tenía suficiente uranio enriquecido para fabricar hasta 11 bombas nucleares. "Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio", afirmó.

Se intensificaron los bombardeos

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que este martes será “el día más intenso de ataques dentro de Irán”, según declaró en una conferencia en el Pentágono.

Las fuerzas estadounidenses comenzaron a atacar la industria de defensa iraní con el objetivo de reducir la capacidad de respuesta del país. Según datos de medios iraníes, al menos 1.332 civiles murieron en los bombardeos de Estados Unidos e Israel hasta el 4 de marzo. Del lado estadounidense, siete militares murieron en ataques iraníes contra bases en Kuwait y Arabia Saudita.