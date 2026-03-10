Netanyahu aclaró los dichos de Trump: "Aún no hemos terminado" en Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aclaró los dichos del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que "aún no hemos terminado" con la ofensiva en Irán.

Así lo expresó este lunes por la noche durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario, Haim Katz.

" Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía ; en última instancia, depende de ellos . Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", declaró.

"Ya estamos logrando un cambio serio en el estatus de Israel" en la región, aseguró el mandatario.

Trump , aliado clave de Israel y Netanyahu en esta guerra, había dicho horas antes al canal CBS que la guerra está " prácticamente terminada ", ya que las fuerzas del régimen de Irán se encuentran muy reducidas con la ofensiva en su contra. Las declaraciones provocaron una caída en los valores del barril de petróleo, que bajó de los casi USD 120 a los 90.

Israel defiende desde el inicio de su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán que desmantelar el régimen de los ayatolás es uno de sus objetivos, junto a minar las capacidades de misiles balísticos y nucleares iraníes.

La oleada inicial de bombardeos de la guerra causó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, recientemente sustituido por su hijo Mojtaba en el cargo.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, señaló que los bombardeos conjuntos con EE.UU. mataron a 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní.

Mientras, la ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles muertos desde el 28 de febrero, día del inicio del conflicto.

Al iniciar este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que las Divisiones 91 y 36 mantienen operaciones en el sur del Líbano con el objetivo de neutralizar la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este martes que Teherán no busca un alto el fuego en medio de la guerra, sembrando dudas sobre el tan anunciado "final" del conflicto.