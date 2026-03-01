1 de marzo de 2026 - 18:05

Hackearon la televisión estatal iraní y emitieron mensajes de Netanyahu

El episodio ocurrió en medio de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra las autoridades iraníes.

La televisión estatal iraní fue hackeada.

La televisión estatal iraní fue hackeada.

Foto:

captura redes
Por Redacción

La televisión estatal iraní fue hackeada este domingo por una fuente “desconocida”, lo que provocó la interrupción momentánea de su señal en distintas regiones del país y la emisión de mensajes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Leé además

Divina Gloria presenta un emotivo documental sobre la historia de una familia de actores judíos durante el Holocausto.

De la escena under de Buenos Aires a Gran Hermano 2026: la historia secreta de Divina Gloria

Por Redacción Espectáculos
Así quedó la escuela iraní bombardeada por los Estados Unidos e Israel.

Ataques en Irán dejan 201 fallecidos y cientos de heridos: al menos 40 niños entre las víctimas

Por Redacción

Medios locales desde Teherán informaron que durante “unos momentos” se pudieron ver imágenes del mandatario israelí hablando a través de la señal de la radiodifusora iraní.

Embed

IRIB también fue bombardeada

La sede de la Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, por sus siglas en inglés) fue además bombardeada en el marco de la ofensiva bélica lanzada por Israel y Estados Unidos contra las autoridades iraníes.

Durante la retransmisión, una locutora de la propia cadena afirmó: "Hace unos momentos parte de nuestra radiotelevisión ha sido atacada por el enemigo estadounidense y los sionistas", en referencia al episodio.

Embed

Segundo hackeo en pocas semanas

El ataque informático se suma al hackeo que IRIB sufrió hace cinco semanas, en medio de protestas internas contra el régimen chiita. En aquella ocasión, la señal mostró imágenes de Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979 y actualmente exiliado en Estados Unidos.

El nuevo episodio ocurre en un contexto de creciente tensión regional, marcado por bombardeos y acusaciones cruzadas entre Teherán y sus adversarios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Crece la expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

Por Redacción
Donald Trump accedió a hablar con el nuevo triunvirato de Irán.

Donald Trump afirmó que el nuevo triunvirato de Irán "quiere hablar" tras el contundente ataque

Por Redacción Mundo
El descubrimiento bajo el mar terminó revelando una estructura única.

Científicas hallan una colonia gigante bajo el mar de 111 metros: sería la más grande del mundo

Por Redacción
Preocupación por el valor del petróleo.

El petróleo podría saltar a US$100 tras el conflicto en Oriente Medio y crece la tensión en los mercados

Por Redacción Mundo