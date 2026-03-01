Hackearon la televisión estatal iraní y emitieron mensajes de Netanyahu

El episodio ocurrió en medio de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra las autoridades iraníes.

La televisión estatal iraní fue hackeada este domingo por una fuente “desconocida”, lo que provocó la interrupción momentánea de su señal en distintas regiones del país y la emisión de mensajes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Medios locales desde Teherán informaron que durante “unos momentos” se pudieron ver imágenes del mandatario israelí hablando a través de la señal de la radiodifusora iraní.

Embed BREAKING:



Multiple islamic regime IRIB TV stations have been hacked by the opposition.



Millions of Iranian citizens inside Iran will now see video messages from the Shah, which the regime tried to prevent from reaching them.



WELL DONE.



pic.twitter.com/Au583vLtaf — ✡︎ (@NiohBerg) January 18, 2026 IRIB también fue bombardeada La sede de la Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, por sus siglas en inglés) fue además bombardeada en el marco de la ofensiva bélica lanzada por Israel y Estados Unidos contra las autoridades iraníes.

Durante la retransmisión, una locutora de la propia cadena afirmó: "Hace unos momentos parte de nuestra radiotelevisión ha sido atacada por el enemigo estadounidense y los sionistas", en referencia al episodio.

Embed BREAKING:



Regime television has been hacked and is now broadcasting messages from President Trump and Benjamin Netanyahu.



Holy shit.



pic.twitter.com/VvAi6SbYpw — ✡︎ (@NiohBerg) March 1, 2026 Segundo hackeo en pocas semanas El ataque informático se suma al hackeo que IRIB sufrió hace cinco semanas, en medio de protestas internas contra el régimen chiita. En aquella ocasión, la señal mostró imágenes de Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979 y actualmente exiliado en Estados Unidos.