1 de marzo de 2026 - 15:30

Crece la expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

La información surge en el contexto de excarcelaciones de presos políticos tras la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

La posible liberación de Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, tomó fuerza tras la difusión de videos grabados en el interior del penal El Rodeo I, donde otros internos y allegados aseguran que fue excarcelado.

Las grabaciones generaron inmediata repercusión y expectativa en Argentina, en medio de un contexto más amplio de excarcelaciones de presos políticos tras la aprobación de una nueva ley de amnistía en Venezuela.

Falta de confirmación oficial

Pese a las versiones que circulan en redes y en medios nacionales, no existe aún confirmación oficial de la liberación por parte de las autoridades venezolanas ni del Gobierno argentino. La información se basa únicamente en testimonios y grabaciones internas desde el penal.

La incertidumbre permanece, a la espera de un pronunciamiento institucional que ratifique o desmienta la excarcelación.

Contexto de excarcelaciones y presión diplomática

El rumor llega en momentos en que se registran primeras liberaciones de presos políticos en Venezuela tras la implementación de la ley de amnistía, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que muchos presos quedan excluidos del beneficio y que el proceso es parcial.

En ese marco, la familia de Gallo y autoridades argentinas han mantenido reclamos constantes por su liberación durante más de un año, impulsando gestiones diplomáticas que incluyen presión internacional y pedidos de intervención de organismos multilaterales.

La difusión de estos videos no oficiales reactiva la atención pública y política sobre el caso, marcando un nuevo capítulo en la prolongada situación que enfrenta el gendarme argentino detenido en El Rodeo I.

