Crece la expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

La información surge en el contexto de excarcelaciones de presos políticos tras la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela.

La posible liberación de Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, tomó fuerza tras la difusión de videos grabados en el interior del penal El Rodeo I, donde otros internos y allegados aseguran que fue excarcelado.

Las grabaciones generaron inmediata repercusión y expectativa en Argentina, en medio de un contexto más amplio de excarcelaciones de presos políticos tras la aprobación de una nueva ley de amnistía en Venezuela.

Falta de confirmación oficial Pese a las versiones que circulan en redes y en medios nacionales, no existe aún confirmación oficial de la liberación por parte de las autoridades venezolanas ni del Gobierno argentino. La información se basa únicamente en testimonios y grabaciones internas desde el penal.

La incertidumbre permanece, a la espera de un pronunciamiento institucional que ratifique o desmienta la excarcelación.

Contexto de excarcelaciones y presión diplomática El rumor llega en momentos en que se registran primeras liberaciones de presos políticos en Venezuela tras la implementación de la ley de amnistía, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que muchos presos quedan excluidos del beneficio y que el proceso es parcial.