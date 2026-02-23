23 de febrero de 2026 - 20:50

Venezuela liberó al menos 30 presos políticos de la cárcel donde está recluido Nahuel Gallo

La cárcel El Rodeo I fue abierta para algunos detenidos. La pareja del gendarme argentino confesó que “aún no saben nada, pero siguen esperando con expectativas”.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
Más de 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la cárcel El Rodeo I, Caracas, Venezuela, prisión donde se encuentra recluido el gendarme argentino Nahuel Gallo. Las salidas ocurren en el marco de un proceso de excarcelaciones impulsado por una histórica ley de amnistía.

La medida generó festejos entre familiares y allegados, pero también renovó las expectativas y la incertidumbre sobre otros detenidos del lugar, entre ellos el argentino. Su pareja María Alexandra Gómez, dijo a TN que aún no tienen novedades sobre su situación. “Aún nada. Seguimos esperando”, afirmó.

Cabe recordar que Gallo permanece recluido en ese penal de máxima seguridad desde diciembre de 2024.

Presos políticos liberados en Venezuela

Los liberados abandonaron la prisión con la cabeza rapada y camisas blancas, y fueron recibidos con alegría por sus seres queridos, que se apostaron desde temprano en el exterior del penal, situado a unos 40 km al norte de Caracas.

El éxodo se da en el contexto de una ley de amnistía promulgada días atrás que busca beneficiar a quienes fueron detenidos por motivos políticos durante los últimos años de gobierno chavistas y está siendo aplicada de manera gradual.

Los procesos de liberación avanzan lentamente y se desarrollan entre festejos y vigilia por parte de las familias que aguardan noticias sobre sus parientes, según informó AFP.

Muchos de los excarcelados se abrazaron con sus seres queridos y expresaron su emoción al recuperar la libertad, mientras otros reclaman que la ley alcance a todos los detenidos por motivos políticos.

La amnistía fue aprobada por el Parlamento venezolano y promulgada recientemente, con la intención de liberar a cientos de presos políticos en el país caribeño. El alcance de la ley y su implementación han sido objeto de análisis y críticas, ya que todavía quedan varios detenidos fuera de sus beneficios.

En paralelo, familiares y derechos humanos han denunciado que más de 200 presos políticos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para exigir su inclusión en la amnistía y reclamar su liberación, medida que refleja la tensa situación dentro del penal y la presión por una solución más amplia.

