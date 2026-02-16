"Pensé que moría": el argentino Gustavo Rivara relató la pesadilla que vivió en la cárcel de Venezuela

El argentino Gustavo Gabriel Rivara rompió el silencio tras recuperar la libertad y describió como una “pesadilla” su paso por el El Helicoide , el centro de detención del SEBIN, en Venezuela . “Pensé que moría en la cárcel“ , afirmó el hombre de 52 años, cuya liberación se confirmó el 2 de febrero.

En diálogo con Nelson Castro por Radio Rivadavia, Rivara relató que fue detenido cuando intentaba salir hacia Colombia luego de haber ingresado a Venezuela para apoyar a María Corina Machado . En aquel momento había un contexto de proceso electoral que mantuvo en el poder a Nicolás Maduro, el 28 de julio de 2024.

“ No se necesitan razones para meterte preso en Venezuela . A mí me agarraron en una estación de autobuses. A todos los extranjeros que agarraba la policía, eran presentados al SEBIN y eran detenidos. Luego son utilizados como moneda de cambio, a modo de chantaje con países, con gobiernos”, detalló Rivara.

Y agregó: “A me detuvieron solo por ser argentino. Estaba en un poblado llamado Barina. Ya estaba regresando para Colombia; había ingresado hacía 18 días al país. Solamente tenía dos semanas, un poquito más, y me dirigía nuevamente a Colombia y fui interceptado en una estación de autobuses”.

El argentino sostuvo que el Helicoide es “realmente triste para todos” y describió condiciones de encierro bajo tierra, con luz artificial permanente y vigilancia constante .

“Uno que se encuentra con luz artificial, sucio porque por encima de ti pasan vehículos, se estacionan aviones, helicópteros, y cada vez que pasa un vehículo estás continuamente sucio. Yo tengo problemas en mis ojos por la suciedad, aún tengo problemas. No se permite dormir correctamente porque pasan lista, se despierta muy temprano, estamos todo el tiempo alertas. Éramos filmados todo el tiempo, teníamos cámaras en los baños”, relató.

Además, afirmó que pasó los últimos cuatro meses incomunicado en una celda pequeña. “Yo estuve incomunicado, solo, en un cuarto pequeño, los últimos cuatro meses, sin un televisor, me dedicaba a escribir y a leer. No sé qué puede ser peor. Yo no tenía ningún derecho y eso me lo hacían saber. Ellos me decían que hiciera de cuenta que estaba en Guantánamo”.

El argentino aseguró que fue acusado de traición a la patria y que recién tuvo una presentación ante un juez diez meses después de su detención. “Fue algo de cinco minutos, ridículo, ¿qué patria?, ¿qué traición?“, expresó.

“Miedo a ser olvidado”

Sobre el impacto psicológico del encierro, reconoció: “Uno piensa en la locura, tiene miedo a la locura. Miedo a morir, no. Sí, miedo de ser olvidado y quedar muchos años ahí”.

También recordó un episodio ocurrido en enero, cuando escuchó explosiones y se cortó la luz en su celda. “Yo no creí que iba a salir. Hasta último momento estaba seguro de que me iban a trasladar, pensé que iba a morir en la cárcel”, señaló sobre su liberación.

Y concluyó: “Hay muchas familias detrás. Y el mundo sigue, el mundo gira. Nadie le da atención. Hay mucha gente que está sufriendo. A mí me da más pena por ellos. Nadie hace nada”.