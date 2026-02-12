12 de febrero de 2026 - 18:46

Donald Trump calificó de "extraordinarias" las relaciones con Venezuela y resaltó el avance petrolero

El presidente norteamericano asumió que existe buena relación con la presidente encargada Delcy Rodríguez. A su vez, aseguró que “el petróleo está comenzando a fluir”.

Donald Trump.

Donald Trump.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves que las relaciones con Venezuela atraviesan “un momento extraordinario” y resaltó el progreso en la producción petrolera del país sudamericano, en un contexto de acercamiento diplomático y energético entre Washington y Caracas.

Leé además

Trump ordenó el fin del operativo anti-inmigrantes a manos del ICE. 

Trump ordenó el fin del operativo antinmigrantes a manos del ICE

Por Redacción Mundo
Javier Milei junto a Donald Trump 

Javier Milei será recibido por Donald Trump en Miami el 7 de marzo: cumbre de mandatarios aliados

Por Redacción Política

Las declaraciones del mandatario se dieron un día después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitará Venezuela y se reuniera con la presidente encargada Delcy Rodríguez para impulsar una agenda bilateral centrada en el sector energético.

“Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Publicación de Donald Trump.
Publicación de Donald Trump.

Publicación de Donald Trump.

“El petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”, añadió Trump, sugiriendo que la reanudación de la actividad petrolera podría impulsar financieramente la economía del país en crisis.

"Marco Rubio y todos nuestros representantes están haciendo un trabajo fantástico, pero hablamos solo por nosotros mismos y no queremos que haya confusión ni tergiversación", aclaró.

Wright es el funcionario estadounidense de mayor rango que ha visitado Venezuela en casi tres décadas. Trump también elogió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Por otra parte, el mandatario abordó los informes sobre el magnate energético Harry Sargeant III, quien busca liberar las reservas petroleras de Venezuela, y afirmó que “no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estados Unidos organizó una inédita reunión con jefes militares de las Américas y Argentina estuvo presente.

EE.UU. pidió a América alinearse con la nueva doctrina de seguridad de Trump: reunión con presencia argentina

Por Redacción
María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano.

Pedido de la Iglesia ante el drama de los cubanos

Por Editorial
Donald Trump

Trump avanzará con la eliminación de una normativa de la era Obama sobre cambio climático

Por Redacción Mundo
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. 

Venezuela: el chavismo advirtió que "no habrá elecciones en un periodo inmediato"

Por Redacción Mundo