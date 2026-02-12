Donald Trump calificó de "extraordinarias" las relaciones con Venezuela y resaltó el avance petrolero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , destacó este jueves que las relaciones con Venezuela atraviesan “un momento extraordinario” y resaltó el progreso en la producción petrolera del país sudamericano, en un contexto de acercamiento diplomático y energético entre Washington y Caracas.

Las declaraciones del mandatario se dieron un día después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitará Venezuela y se reuniera con la presidente encargada Delcy Rodríguez para impulsar una agenda bilateral centrada en el sector energético.

“Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes” , escribió Trump en una publicación en Truth Social.

“El petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano” , añadió Trump, sugiriendo que la reanudación de la actividad petrolera podría impulsar financieramente la economía del país en crisis.

"Marco Rubio y todos nuestros representantes están haciendo un trabajo fantástico, pero hablamos solo por nosotros mismos y no queremos que haya confusión ni tergiversación" , aclaró.

Wright es el funcionario estadounidense de mayor rango que ha visitado Venezuela en casi tres décadas. Trump también elogió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Por otra parte, el mandatario abordó los informes sobre el magnate energético Harry Sargeant III, quien busca liberar las reservas petroleras de Venezuela, y afirmó que “no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América”.