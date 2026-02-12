12 de febrero de 2026 - 13:32

Trump ordenó el fin del operativo antinmigrantes a manos del ICE

Tom Homan anunció el retiro de los agentes federales en Minnesota. El operativo dejó un saldo de 4.000 detenciones y la muerte de los manifestantes.

EFE
Por Redacción Mundo

En medio de la política y social en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anunció este jueves el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota.

La decisión, comunicada por el "zar de la frontera" Tom Homan, ocurre tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de efectivos federales, hechos que desataron una ola de furia en todo el país.

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota es ahora menos un estado santuario para los criminales", declaró Homan en una rueda de prensa en Minneapolis, donde confirmó que el presidente Trump aceptó su propuesta de dar por terminada la denominada Operación Metro Surge.

Miles de detenidos y denuncias de excesos

La operación, que se concentró principalmente en las ciudades de Minneapolis y St. Paul, resultó en la detención de más de 4.000 personas. La Casa Blanca calificó a los arrestados como "peligrosos criminales", sin embargo, reportes de medios estadounidenses indican que entre los detenidos se encuentran numerosas personas sin antecedentes, incluso niños y ciudadanos estadounidenses.

El despliegue contó originalmente con el envío de 3.000 agentes del ICE bajo el mando del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Sin embargo, Homan tuvo que asumir el control directo el pasado 26 de enero, luego de que la opinión pública estallara ante los abusos de autoridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El punto de quiebre para la administración Trump fue el asesinato de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos que se manifestaban contra los excesos del ICE.

Renee Good murió tras ser baleada por un agente mientras se encontraba dentro de su camioneta. Por su parte, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció tras recibir 10 disparos por parte de los oficiales mientras estaba reducido en el suelo.

