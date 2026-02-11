11 de febrero de 2026 - 22:34

EE.UU. pidió a América alinearse con la nueva doctrina de seguridad de Trump: reunión con presencia argentina

El jefe del Estado Mayor Conjunto argentino participó del encuentro donde se planteó reforzar la cooperación regional.

Estados Unidos organizó una inédita reunión con jefes militares de las Américas y Argentina estuvo presente.

Estados Unidos organizó una inédita reunión con jefes militares de las Américas y Argentina estuvo presente.

Foto:

X / @jmhumire
Por Redacción

En una reunión que congregó a jefes militares de 34 países del hemisferio occidental, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, y con la presencia del secretario de Defensa, Pete Hegseth, Washington reafirmó su estrategia de seguridad continental bajo el liderazgo de Donald Trump.

Leé además

Miles de agricultores protestaron en Madrid por el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Agricultores españoles protestaron en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Por Redacción
Detuvieron en Brasil a un piloto de 60 años por presunta violación y difusión de material infantil.

Brasil: arrestaron en pleno embarque a un piloto por abuso y pornografía infantil

Por Redacción

Entre los asistentes estuvo el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, quien viajó a Washington para participar del encuentro de carácter estrictamente militar.

Durante la apertura, Hegseth dejó una de las definiciones centrales de la jornada: “Para poner a Estados Unidos primero, debemos poner a las Américas primero". Y agregó: "Es hora de ponerse a trabajar", en un llamado a coordinar agendas en torno a la nueva estrategia de seguridad nacional.

En las deliberaciones se abordaron el combate al narcotráfico, las organizaciones criminales trasnacionales y la influencia de potencias como China, Rusia e Irán en América Latina. Estados Unidos también planteó la necesidad de que sus aliados incrementen los presupuestos de Defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmhumire/status/2021593943843000684&partner=&hide_thread=false

Caine, veterano de la guerra de Irak y exdirectivo en asuntos militares de la CIA, comparte sintonía con Hegseth, exproductor televisivo y aliado político de Trump, con antecedentes militares en Guantánamo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Joseph H. Humire, señaló que Hegseth “pronunció declaraciones contundentes ante líderes militares de 34 países”.

Y afirmó: ”Bajo el presidente Trump, por primera vez en la historia, el Departamento de Guerra está a la ofensiva contra los narco-terroristas en nuestro hemisferio. A través del liderazgo y la tenacidad del presidente Trump -su negativa a aceptar el statu quo- estamos protegiendo nuestros intereses compartidos en nuestro hemisferio compartido. Y debemos hacer esto juntos”.

También sostuvo: “Debemos trabajar juntos para evitar que cualquier adversario o actor criminal explote su territorio o use su infraestructura para amenazar lo que un gran expresidente estadounidense, Teddy Roosevelt, una vez llamó paz permanente en este hemisferio".

trump
Trump reactiva la doctrina Monroe y exige cooperaci&oacute;n militar en Am&eacute;rica. (archivo)

Trump reactiva la doctrina Monroe y exige cooperación militar en América. (archivo)

Donald Trump y la doctrina Monroe

La estrategia presentada retoma la doctrina Monroe, que reivindica la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, y suma prioridades como el control migratorio y fronterizo, además del combate al narcotráfico, las migraciones masivas, el crimen transfronterizo y la influencia extranjera.

El documento oficial cuestiona además a Europa, al advertir sobre una crisis de valores y sostener que la “era de las migraciones masivas debe llegar a su fin”. En este contexto, la sintonía ideológica entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump refuerza el alineamiento estratégico entre ambos países, evidenciado en la participación argentina en el encuentro y en los reiterados gestos públicos de afinidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Butch Wilmore y Suni Williams, varados en la Estación Espacial Internacional.

Pasaron 286 días varados en el espacio, rompieron récords históricos y la NASA no les pagó ni una hora extra

Por Cristian Reta
Descubrimiento: Los frascos de Darwin al desnudo gracias a un innovador laser.

Descubrimiento en Londres: un láser revela el secreto de los frascos de Darwin tras 200 años

Por Cristian Reta
Lian Niao, la nueva nave China, recuerda mucho a las naves de Star Wars.

China lanza una meganave digna de "Star Wars": el coloso de 700 metros que cambiaría la guerra para siempre

Por Cristian Reta
La arena de Arabia Saudita y Emiratos Árabes sería inutil para la construcción.

Insólito: Por qué Arabia Saudita y Emiratos importan arena pese a vivir rodeados de desiertos

Por Cristian Reta