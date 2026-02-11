EE.UU. pidió a América alinearse con la nueva doctrina de seguridad de Trump: reunión con presencia argentina

En una reunión que congregó a jefes militares de 34 países del hemisferio occidental , encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine , y con la presencia del secretario de Defensa, Pete Hegseth , Washington reafirmó su estrategia de seguridad continental bajo el liderazgo de Donald Trump .

Entre los asistentes estuvo el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare , quien viajó a Washington para participar del encuentro de carácter estrictamente militar.

Durante la apertura, Hegseth dejó una de las definiciones centrales de la jornada: “Para poner a Estados Unidos primero, debemos poner a las Américas primero" . Y agregó: "Es hora de ponerse a trabajar", en un llamado a coordinar agendas en torno a la nueva estrategia de seguridad nacional.

En las deliberaciones se abordaron el combate al narcotráfico , las organizaciones criminales trasnacionales y la influencia de potencias como China, Rusia e Irán en América Latina. Estados Unidos también planteó la necesidad de que sus aliados incrementen los presupuestos de Defensa.

Caine, veterano de la guerra de Irak y exdirectivo en asuntos militares de la CIA, comparte sintonía con Hegseth, exproductor televisivo y aliado político de Trump, con antecedentes militares en Guantánamo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Joseph H. Humire, señaló que Hegseth “pronunció declaraciones contundentes ante líderes militares de 34 países”.

Y afirmó: ”Bajo el presidente Trump, por primera vez en la historia, el Departamento de Guerra está a la ofensiva contra los narco-terroristas en nuestro hemisferio. A través del liderazgo y la tenacidad del presidente Trump -su negativa a aceptar el statu quo- estamos protegiendo nuestros intereses compartidos en nuestro hemisferio compartido. Y debemos hacer esto juntos”.

También sostuvo: “Debemos trabajar juntos para evitar que cualquier adversario o actor criminal explote su territorio o use su infraestructura para amenazar lo que un gran expresidente estadounidense, Teddy Roosevelt, una vez llamó paz permanente en este hemisferio".

trump Trump reactiva la doctrina Monroe y exige cooperación militar en América. (archivo) NA

Donald Trump y la doctrina Monroe

La estrategia presentada retoma la doctrina Monroe, que reivindica la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, y suma prioridades como el control migratorio y fronterizo, además del combate al narcotráfico, las migraciones masivas, el crimen transfronterizo y la influencia extranjera.

El documento oficial cuestiona además a Europa, al advertir sobre una crisis de valores y sostener que la “era de las migraciones masivas debe llegar a su fin”. En este contexto, la sintonía ideológica entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump refuerza el alineamiento estratégico entre ambos países, evidenciado en la participación argentina en el encuentro y en los reiterados gestos públicos de afinidad.