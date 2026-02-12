12 de febrero de 2026 - 11:15

Fue experto en tecnología, renunció a una empresa líder y ahora advierte al mundo sobre el peligro de la IA

Un experto de Anthropic abandonó su puesto con una carta inquietante que vincula el avance de la tecnología con el bioterrorismo y la pérdida de nuestra esencia humana.

Por Cristian Reta

Mrinank Sharma, hasta hace días responsable de seguridad en la gigante Anthropic, sacudió la industria de la tecnología con su renuncia. Su salida no fue silenciosa: advirtió que el mundo enfrenta peligros interconectados que van mucho más allá de las máquinas. Es un llamado de atención urgente sobre cómo la tecnología está cambiando nuestra propia esencia.

La renuncia de Sharma, efectiva desde el 9 de febrero de 2026, pone sobre la mesa una realidad que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a confirmar desde adentro de Silicon Valley. Tras dos años liderando las salvaguardas de una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo, el experto asegura que la situación actual refleja una crisis de integridad y valores personales.

El investigador no solo habla de códigos o algoritmos, sino de una amenaza sistémica. En su carta de despedida, sostiene que elegir el camino correcto hoy implica tomar decisiones difíciles que a menudo obligan a dejar de lado lo que más importa en pos del avance acelerado del sector.

Riesgos reales: bioterrorismo y pérdida de humanidad

Durante su paso por Anthropic, Sharma no trabajó en teorías abstractas. Sus aportes incluyeron el desarrollo de defensas específicas para reducir los riesgos de un posible bioterrorismo asistido por inteligencia artificial. Esta revelación es clave para entender por qué su advertencia sobre el "peligro global" debe ser tomada con seriedad por el ciudadano común.

Además de las armas biológicas, Sharma advierte sobre una consecuencia más sutil pero igual de devastadora: cómo los asistentes de IA pueden distorsionar nuestra humanidad o hacernos "menos humanos". El experto trabajó en mecanismos de transparencia interna precisamente para entender estas causas, pero llegó a la conclusión de que los valores personales difícilmente logran regir las acciones diarias en este entorno.

El drástico cambio de vida de un líder tecnológico

Lo que hace que esta historia sea particularmente impactante es el destino elegido por Sharma tras abandonar la cima de la industria tech. En lugar de sumarse a otra corporación multimillonaria, decidió regresar al Reino Unido para dedicarse a la escritura, la poesía y el trabajo comunitario.

Este giro radical busca, según sus propias palabras, crear un espacio que le permita explorar preguntas esenciales y vivir con una integridad que sentía amenazada en San Francisco. Es un recordatorio humano de que, detrás de la frialdad de la inteligencia artificial, hay personas enfrentando dilemas éticos que afectan el futuro de todos.

Incluso el CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha respaldado públicamente la idea de que desarrollar esta tecnología sin un marco ético sólido es extremadamente peligroso. Para Sharma, el gran desafío de nuestro tiempo es lograr que la sabiduría de la humanidad crezca al mismo ritmo que su poder de transformación tecnológica. Mientras el mundo sigue asombrado por las capacidades de la IA, uno de sus guardianes prefiere retirarse a estudiar poesía antes que seguir siendo parte de un sistema que considera en riesgo inminente.

