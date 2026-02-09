9 de febrero de 2026 - 13:06

Notebook Lenovo cuánto sale en Chile con la caída del dólar una con Ryzen 5 comparado con Argentina

La baja del dólar en Chile reaviva la comparación de precios de notebooks Lenovo Ryzen 5 y muestra cuánto conviene comprar frente a Argentina.

La Lenovo IdeaPad Slim 3 es una de las notebooks más buscadas por argentinos que comparan precios con Chile.
Por Melisa Sbrocco

La caída del dólar en Chile vuelve a poner en agenda la comparación de precios de tecnología con Argentina, en especial en productos muy demandados como la notebook Lenovo. Con un tipo de cambio más bajo en el país vecino, muchos argentinos vuelven a analizar si todavía conviene comprar una computadora portátil del otro lado de la cordillera.

En ese escenario, la Lenovo IdeaPad Slim 3 con procesador Ryzen 5 se convierte en un buen ejemplo para medir la diferencia real de precios entre Chile y Argentina, tomando en cuenta la conversión a dólares y su impacto final en pesos argentinos.

Cuánto sale la notebook Lenovo en Chile, en dólares y pasada a pesos argentinos

En Chile, la Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5 5625U, con 8GB de RAM, 512GB SSD y pantalla de 15,6 pulgadas Full HD, tiene un precio de $439.990 pesos chilenos. Con el dólar en el mercado chileno a 845 pesos, ese valor equivale a aproximadamente 520 dólares. Al convertir ese monto a Argentina, tomando la cotización del dólar del Banco Nación a $1.445, el precio final se ubica en torno a los $751.000 pesos argentinos.

Lenovo Chile

En contraste, el mismo equipo se vende en Frávega a $1.099.999, lo que deja una diferencia amplia a favor de la compra en Chile, aun con la baja del dólar trasandino.

Lenovo Arg

Las características de la Lenovo IdeaPad Slim 3 que explican su alto interés

La Lenovo IdeaPad Slim 3 de 8va generación se destaca por su equilibrio entre rendimiento y portabilidad. Incorpora un procesador AMD Ryzen 5 5625U, ideal para tareas de oficina, estudio y uso intensivo diario, acompañado por 8GB de memoria RAM, que permiten una multitarea fluida.

Cuenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con tratamiento antirreflejo, almacenamiento SSD de 512GB para inicios rápidos, conectividad Wi-Fi 6, puertos USB 3.2 Gen 1 y USB-C, y batería con carga rápida. Su diseño delgado y liviano, hasta un 10% más fino que la generación anterior, y Windows 11 Home completan un combo que la mantiene como una de las notebook Lenovo más buscadas tanto en Chile como en Argentina.

