"No alcanza, apuntamos a que las retenciones sean cero": la reacción de la Sociedad Rural al anuncio de Milei

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reaccionó este viernes al anuncio realizado por Javier Milei sobre una nueva reducción de retenciones al trigo, la cebada y la soja y sostuvo que el objetivo del sector agropecuario sigue siendo “retenciones cero”.

Milei anunció una reducción de retenciones para el trigo, la cebada y la soja

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“No lo esperábamos”, reconoció Pino en A24, luego de que el Presidente anunciara una baja en los derechos de exportación durante un acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La medida implica que los cultivos de trigo y cebada pasarán de tributar 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. Además, Milei adelantó que desde enero de 2027 comenzará una reducción gradual de las retenciones a la soja, condicionada a la evolución de la recaudación y a una eventual reelección.

“Sería injusto si nos olvidamos de la soja. A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta 2028”, afirmó el mandatario.

Milei anunció una baja de retenciones para el trigo y la cebada de 7,5 a 5,5%

El anuncio también incluyó reducciones para sectores industriales. Según explicó Milei, desde julio de 2026 hasta junio de 2027 las retenciones para la industria automotriz, petroquímica y maquinaria pasarán a cero.

“La baja ayuda, pero no alcanza”, dijo Nicolás Pino

Pese a valorar el gesto oficial, Pino evitó mostrarse completamente conforme y remarcó que el campo sigue reclamando una eliminación total de los derechos de exportación.

“Apuntamos a que las retenciones sean cero. Los números venían siendo muy finos porque trabajamos con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción y eso genera virtud para todo el país”, sostuvo el presidente de la SRA.

Insistió en que “no alcanza” y pidió avanzar en otros frentes vinculados al costo argentino.

“Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. Falta mucha infraestructura y eso hace al costo argentino. Hoy empiezan tímidamente las líneas de crédito en algunos bancos”, señaló.

De todos modos, Pino también destacó el vínculo del sector con la administración libertaria y consideró que el oficialismo “entiende al campo”.

“Es un Gobierno que tiene gente que entiende de campo. No creemos que estas medidas generen especulación”, expresó.

Récord de cosecha y apoyo del sector a la medida de Milei

Poco después de las declaraciones de Pino, el ministro de Economía, Luis Caputo, difundió datos de la campaña agrícola 2025/2026 y aseguró que se alcanzó una producción récord.

Según informó, los seis principales cultivos del país llegaron a 163,2 millones de toneladas, un crecimiento de más del 21% respecto de la campaña anterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2057793993375654141?s=20&partner=&hide_thread=false LA COSECHA REGISTRÓ UN RECORD HISTÓRICO EN LA CAMPAÑA 2025/2026



Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 22, 2026

Entre los datos destacados: la soja alcanzó 49,9 millones de toneladas, el maíz llegó a 70 millones de toneladas y el trigo registró 27,9 millones de toneladas.

En tanto, el girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha. El trigo registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica. Mientras que la cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente

Desde distintos sectores de la cadena agroindustrial respaldaron el anuncio de baja de retenciones.

La Federación Argentina de la Industria Molinera consideró que la medida mejora las expectativas de siembra, mientras que la Cámara de la Industria Aceitera Argentina celebró especialmente la reducción proyectada para la soja.

El Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales también definió la decisión oficial como “una señal positiva para la producción, la comercialización y toda la cadena granaria”.