Milei anunció una reducción de retenciones para el trigo, la cebada y la soja

El presidente Javier Milei anunció este jueves la baja de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028 , y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.

El Banco Central realizó una de las mayores compras de dólares de la era Milei

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará "del 7.5% al 5.5% a partir de junio" de este año, detalló el jefe de Estado al encabezar el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

" A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos ", precisó.

"Vamos a seguir bajando retenciones" Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo y a la cebada desde junio, anticipó una reducción escalonada a la soja desde enero 2027 hasta 2028, en caso de ser reelecto, y agregó: "También a la industria automotriz y petroquímica". pic.twitter.com/njOB9CQjTP

"No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero" , anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde". "Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad", exhortó.

Por otro lado, el presidente volvió a sostener que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto". "Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos", declamó.

Además, advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico". "El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado", advirtió.

El presidente también hizo hincapié en "el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico".

"Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos", remarcó, y señaló que "todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos".

El presidente sostuvo que el miércoles en la Cámara de Diputados el oficialismo "le ganó 13 a 0 a los kukas", en referencia a la cantidad de votaciones en las que se impuso La Libertad Avanza. "Ayer le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso en la Cámara de Diputados. Eso también es gestión", resaltó.

El campo

En otro orden, el mandatario dijo que "es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas". En esa línea, denunció "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".

Participaron del acto ministros del Gabinete como el de Economía, Luis Caputo, de Interior, Diego Santilli, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.