Julio Cobos, durísimo con Milei: "La ley de zona fría es doblemente inoportuna"

El exgobernador de la provincia Julio Cobos criticó con dureza la decisión de Javier Milei de recortar el beneficio de zona fría en la tarifa del gas natural que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación, con aval de los legisladores por la provincia del radicalismo.

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"Milei está igual, tirando a peor" , expresó Cobos en el espacio La Mesa Política de Aconcagua Radio . Lo señaló en referencia a su periodo como diputado nacional, tiempo en el que tuvo una reunión con el expresidente y un contacto telefónico.

"Veo que las cosas no han cambiado. Es un gobierno que tiene como único objetivo el superávit fiscal, pero a costa de cualquier cosa , porque la economía se ha achicado", afirmó.

Y señaló, específicamente sobre la medida tomada respecto del régimen de zona fría . "Vamos a ser muy claros, a lo ingeniero: doblemente inoportuna . Primero por la estacionalidad. Y segundo por la situación económica familiar . Acá se ha bajado la inflación, pero se ha perdido el poder adquisitivo, y mucho más de lo que se bajó la inflación, o sea que ha quedado desfasado".

"Esto es un ajuste, un aumento de tarifas" , agregó Cobos. Y señaló: "Si vos sumas lo que paga una familia tipo, hoy en día, de luz, de gas, de transporte, de agua, de expensas, si vivís en un departamento o un barrio privado modesto, da más que un alquiler, o igual".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PerezDel2000/status/2057457795717308651&partner=&hide_thread=false Julio Cobos, exgobernador de Mendoza @juliocobos

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"La falta de infraestructura y de obras es grave y termina golpeando otros sectores" pic.twitter.com/Ufk0elBiO8 — Pablo Pérez Delgado (@PerezDel2000) May 21, 2026

"Esta medida es a costa de que el Gobierno necesita decir que tiene superávit fiscal", expresó. Y consideró que el superávit es "algo ficticio" porque "tiene deuda con todo el mundo".

En su balance crítico de la gestión de Milei, Cobos detalló que "se han disminuido las transferencias a las provincias y no se cumple con la ley del Impuesto a los combustibles, por lo tanto no hay obras nacionales, porque no se transfieren a Vialidad Nacional los recursos. Entonces las provincias tienen que salir a afrontar esa mejora de la ruta nacional, porque las quejas les llegan a los gobernadores, pero eso a costa de dejar de hacer, a lo mejor, hospitales y escuelas".

"No veo que cambien. Y ya no es momento como para decir que es responsabilidad del gobierno anterior. Lo dicen las encuestas también", disparó Cobos.

Y completó: "Ahora ya no depende de que (el Gobierno nacional) no saca una ley, porque está a la vista que la puede sacar".