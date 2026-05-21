"Jamás vi bolsos ni valijas": el encargado del edificio de Cristina Kirchner se desdijo en la causa Cuadernos

En el marco del juicio oral por la causa "Cuadernos" , Julio César Silva, encargado del edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, se retractó esta mañana de su testimonio de 2018 y afirmó ante el Tribunal Oral Federal que nunca vio movimientos regulares de bolsos o valijas en el departamento señalado como supuesto destino del dinero de las coimas.

Polémica en redes por un video de Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

“Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí ”, declaró este jueves Silva ante los jueces del tribunal. Además, sostuvo que sus dichos originales fueron realizados bajo presión y aseguró que habló de bolsos porque “amenazaron” a sus hijas , según recapituló el diario La Nación.

“No te olvides nunca de que vos tenés dos hijas”, dijo que le repetían hace unos años durante la instrucción de la causa. En el cuarto donde le tomaron aquella declaración había dos escribientes, una persona corpulenta de espalda, el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes entraban y salían.

"Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero ni lo leí" Julio César Silva, el encargado del edificio perteneciente a Cristina Kirchner implicado en la causa Cuadernos, se desdijo de su declararción en 2018 y señaló: "¿Que venían con bolsos y valijas? No". pic.twitter.com/Ntq9WOYi1j

Durante su declaración, el portero negó haber observado ingresos frecuentes de valijas al edificio vinculados a Daniel Muñoz, histórico secretario privado de Néstor Kirchner.

“Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, insistió ante las preguntas del juez Germán Castelli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2057489852573110435?s=20&partner=&hide_thread=false "Bonadio":

Por la declaración del encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos pic.twitter.com/fbEl9qLh9w — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 21, 2026

Sin embargo, durante la audiencia le exhibieron el acta de su declaración testimonial de 2018, en la que había afirmado: “Entre 2007 y 2010, Muñoz venía con personas y he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días”.

Causa Cuadernos "Jamás vi bolsos ni valijas": el encargado del edificio de Cristina Kirchner se desdijo en la causa Cuadernos Ilustrativa

Ahora, Silva sostuvo que Muñoz sí solía ingresar con un “portafolio y un bolsito”, aunque aclaró que nunca presenció un movimiento sistemático de equipaje como el que describió años atrás.

En otro tramo de la audiencia, el encargado relató que mantenía una relación cercana con Muñoz, quien tenía acceso a todas las llaves del edificio. Según explicó, gracias a ese vínculo logró gestionar empleos públicos para sus hijas durante los gobiernos kirchneristas. Una trabajó en el Ministerio de Planificación hasta 2015 y otra en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) de Colón, Entre Ríos.

En la causa "Cuadernos", CFK está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita. Otros funcionarios involucrados son Julio De Vido y Roberto Baratta. Hay empresarios, financistas, asesores y secretarios también.