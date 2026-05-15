Polémica en redes por un video de Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

En las últimas horas, la difusión de un video a través de la plataforma TikTok generó un fuerte revuelo en las redes sociales al mostrar a Cristina Kirchner en la vía pública sin custodia policial mientras atraviesa una condena con prisión domiciliaria.

Revés para el Gobierno: la Justicia dejó firme la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

Las imágenes captaron el momento en que la exmandataria descendió de un vehículo y reingresó a su propiedad, ubicada en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Según el registro del usuario que compartió el material, el movimiento ocurrió este miércoles, con una salida reportada a las 9:15 y un regreso a las 14:07.

Ante la indignación de diversos usuarios que cuestionaron la falta de vigilancia, fuentes del entorno de la exjefa de Estado y fuentes judiciales confirmaron que el traslado obedeció a una consulta odontológica programada .

Al respecto, aclararon que quienes cumplen prisión domiciliaria no requieren de custodia policial para asistir a controles de salud, siempre que cuenten con la autorización previa de la Justicia. Durante el trayecto, Kirchner estuvo escoltada por cuatro hombres vestidos de civil , entre los que se encontraba su custodio habitual, Diego Carbone.

La exmandataria permanece detenida bajo la modalidad domiciliaria desde junio de 2025, tras ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la denominada causa "Vialidad".

En paralelo a esta polémica, el Tribunal Oral Federal 2, que dictó la sentencia, ha solicitado la intervención de la Corte Suprema para avanzar con el decomiso de bienes inmuebles pertenecientes a Kirchner y al empresario Lázaro Báez. Por su parte, la defensa de la actual presidenta del Partido Justicialista presentó esta semana un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para frenar dicha medida.

A pesar de su situación judicial, la actividad política en torno a su domicilio se mantiene intensa. El pasado martes, Kirchner salió al balcón de su departamento para saludar a columnas de la Marcha Federal Universitaria que se desviaron hasta su esquina, la cual se ha consolidado como un punto habitual de concentración militante.

Para este sábado, las agrupaciones Casa Cristina Libre, el Instituto Patria y La Cámpora han convocado a una jornada denominada “Unos mates con Cristina”. El objetivo de este encuentro es denunciar lo que el sector considera una "proscripción" judicial y organizar a la militancia con la mirada puesta en el año 2027.