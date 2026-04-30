Causa Cuadernos: José López aseguró que no integró una asociación ilícita y defendió a Cristina Kirchner.

José López , el exsecretario de Obras Públicas ya condenado por corrupción, en el margo de la Causa Cuadernos se presentó este miércoles a indagatoria y buscó despegarse de la figura de asociación ilícita que sostiene la fiscalía contra el gobierno kirchnerista.

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Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 afirmó que su anterior declaración como imputado colaborador (arrepentido) en 2018 se debió a la "situación de aislamiento y vulnerabilidad" que atravesaba en ese momento. “Niego haber integrado una asociación ilícita y tampoco fui invitado a integrarla. Solo conformé un gobierno legítimo”, remarcó el exfuncionario.

Además, defendió a la principal acusada, Cristina Kirchner , y al exministro Julio De Vido , asegurando: "Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y tampoco lo vi, en ese sentido, a Julio De Vido" y en esa misma línea sumó: “Nunca tuve el propósito de cometer delitos, sentí que cumplía mis funciones dentro del parámetro de la política”.

El exfuncionario habló durante 60 minutos y no respondió preguntas de las partes ni de la fiscalía ni de la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

"Sin querer meterme en el contenido de la declaración de arrepentido, quiero narrar mis días previos a mi declaración como arrepentido, estaba en un pabellón aislado, con una situación familiar de total soledad", comenzó su declaración.

Allí dio detalles de su días en prisión tras ser descubierto en 2016 intentando esconder bolsos con 9 millones de dólares, relojes y armas de fuego en el Convento de General Rodríguez.

convento josé lopez bolsos

“En el pabellón en el que yo estaba, donde me encontraba aislado, se escuchaba por los programas de televisión, que las sortijas se estaban agotando, que no había para todos. En esos días se estaban desarrollando las audiencias del juicio por enriquecimiento ilícito, las imágenes del Convento eran permanente y habituales en los canales de televisión. Eso me afectaba mucho”, señaló y añadió que se sentía “presionado por los medios”.

Según relató, en ese momento, "me enteraba lo que se comentaba”, lo que le resultaba “tremendamente estresante” y que todo eso fue “los días previos y posteriores a mi declaración en el juicio por enriquecimiento, por lo que decían distintos periodistas en los canales y también por lo que decían los restos de los internos en el pabellón sobre eso”.

José López

Sobre su primera declaración en la Causa Cuadernos dijo: "Yo no sabía absolutamente nada ni había hablado con mi abogado defensor. Llegué al despacho del juez el 14 de agosto y allí conocí a mi abogado defensor y le dije que todo me llamó por sorpresa. El defensor me recomendó no declarar porque él estaba conociendo el expediente ese mismo día. Era noticia por esos días quienes declaraban como arrepentidos, alguno lograba salir de prisión".

Finalmente, recordó que en esos momentos estaba medicado con Alplax y dijo: "Se me acercó el defensor del caso Cuadernos y me explicó que ese día era la posibilidad para declarar, que más adelante no se iba a poder. Me dijo que cuente todo lo que sabía, que después se iban a corroborar mis dichos, que no tenía que mentir. Me dijeron que debía apuntar hacia arriba. Me planteó los temas y tópicos sobre los cuales necesitaba información y me sentí en la obligación de hacerlo y lo hice".

"Por todo lo que viví, si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud no hubiese hecho esta declaración como arrepentido", declaró sobre el final.

Culminan las indagatorias y comienzan a desfilar los testigos

Con la declaración de López y los empresarios citados, finaliza la etapa de indagatorias para dar paso a un mes de mayo cargado de actividad probatoria. Los jueces programaron ocho audiencias para escuchar a 43 testigos que permitirán confrontar las pruebas reunidas durante la investigación.

El cronograma de los testimonios:

5 de mayo: Declararán los periodistas de La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra , responsables de la investigación que sacó a la luz los cuadernos originales.

7 de mayo: Será el turno del periodista Héctor María Guyot , del expolicía Jorge Bacigalupo (quien custodió los cuadernos), Hilda Horovitz (exmujer de Oscar Centeno) y Elizabeth Quiroga (exsecretaria de Néstor Kirchner).

12 de mayo: Comparecerá el exministro de Economía Roberto Lavagna junto a la diputada Mariana Zuvic .

21 de mayo: Le tocará a Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.

Le tocará a Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci. 26 de mayo: Deberán presentarse Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge.

Deberán presentarse Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge. 28 de mayo: Será el turno de Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.

Las audiencias se distribuirán durante todo el mes, con una extensa lista de empresarios y exfincionarios.

Cristina Kirchner declara en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos el 17 de marzo de 2026 Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos el 17 de marzo de 2026. EFE

La causa, originada en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, investiga un sistema de recaudación ilegal de coimas que empresarios de la construcción, energía y transporte entregaban a cambio de contratos de obra pública.

Según la acusación, el gobierno de Cristina Kirchner implementó una logística de recaudación con dos canales complementarios, donde los propios funcionarios públicos eran los encargados de recibir el dinero en efectivo entregado por el sector privado.