Causa Cuadernos: Fariña declaró que Lázaro Báez era "un depositario de confianza" de Néstor Kirchner

Este martes se reanudó el juicio oral por la causa de los Cuadernos con la declaración del financista Leonardo Fariña , uno de los testigos más esperados del proceso por su rol como arrepentido en distintas investigaciones vinculadas a presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero durante los gobiernos kirchneristas.

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La audiencia había sido suspendida la semana pasada debido a problemas de conectividad en los tribunales federales de Retiro. El proceso investiga el presunto sistema de recaudación y traslado de dinero ilegal descripto en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno y tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios, empresarios y contratistas de la obra pública .

Durante su declaración, Fariña recordó sus años de trabajo en Austral Construcciones, la firma de Lázaro Báez, y aseguró que la totalidad de los ingresos de la empresa provenían de contratos con el Estado .

Austral Construcciones fue fundada en 2003 por el empresario Lázaro Báez. La compañía estuvo históricamente ligada a los gobiernos kirchneristas, centralizando gran parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz.

“La totalidad de los ingresos venían por parte del Estado”, sostuvo, y describió el crecimiento de la compañía como difícil de justificar desde el punto de vista financiero. “Te dabas cuenta de que los ingresos provenían del Estado y al meterte en la parte de los números básicamente no se podía financiar un caramelo”, afirmó.

Según explicó, el principal negocio de Austral Construcciones era la obra pública y parte de las proyecciones financieras de la empresa incluían ingresos por obras que aún no habían sido licitadas.

“Para tratar de solucionar el problema financiero que había, se propone hacer un financiamiento. En ese cash flow se puso obra pública futura cuando no se sabía qué obra se iba a adjudicar. Ni siquiera estaba licitada”, señaló.

Y agregó: “Es una proyección de ventas del producto que vendo. ¿Cómo sabía que iba a tener esa obra? Esa es la relación que tenía Báez. Esa es la irregularidad que estoy marcando: futuros ingresos sobre cosas que aún no estaban licitadas”.

Qué dijo Fariña sobre la relación entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia ocurrió cuando definió la relación entre Lázaro Báez y el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

“Báez era amigo con todas las letras. Lo digo de una manera ni mala ni buena, loable, en cuanto al concepto que ellos tenían de amistad, pero a su vez tenían una relación comercial, personal. Báez era un depositario de confianza del señor Kirchner, lo cual le facilitó no solamente las cuestiones que tienen que ver con el inicio de la empresa sino con el crecimiento exponencial que tenía", declaró bajo juramento.

lázaro báez y néstor kirchner Lázaro Báez y Néstor Kirchner.

Las afirmaciones generaron objeciones de los abogados defensores José Manuel Ubeira y Carlos Beraldi, quienes consideraron que algunas respuestas excedían el objeto del juicio. Sin embargo, el Tribunal permitió que continuara el interrogatorio impulsado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Fariña también sostuvo que dentro del sector de la construcción existía una distribución previa de las licitaciones públicas entre distintas empresas.

“La Cámara Argentina de la Construcción, más allá de sus funciones formales, aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no”, afirmó. Según su relato, existía una especie de cartelización mediante la cual las compañías acordaban quién competiría y quién resultaría adjudicataria para dar apariencia de legalidad a los procesos licitatorios.

En ese contexto, aseguró que Lázaro Báez se encontraba limitado geográficamente a operar principalmente en Santa Cruz, Chubut y Chaco. “Era un marginado de eso. Nunca pudo salir de esos tres lugares. Eran los acuerdos de negocios que él tenía”, sostuvo.

Ruta del dinero K / Lázaro Báez Lázaro Báez condenado por la causa "Ruta del dinero K".

El financista también afirmó que las empresas de Báez gozaban de una velocidad de cobro excepcional respecto de otros contratistas del Estado.

“La empresa de Lázaro tenía una celeridad en el cobro de certificados”, señaló. Además, sugirió la existencia de certificaciones de obra que no reflejaban avances reales. “Había certificaciones que no eran reales, vinculadas a kilómetros de obra no realizados”, aseguró.

Según relató, el empresario santacruceño mantenía contacto directo con el entonces secretario de Obras Públicas, José López. “Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, afirmó.

Durante la audiencia también respondió preguntas de las defensas. Entre ellas, las formuladas por el exfuncionario Rafael Llorens, quien ejerce su propia defensa. Sobre las referencias que lo vinculaban con presuntos pagos ilegales, Fariña explicó que esa información provenía de datos que le había suministrado su entonces abogado, Franco Bindi.

Finalmente, recordó cómo se incorporó a la investigación de los Cuadernos en 2018. Según relató, se presentó voluntariamente en la fiscalía del entonces fiscal Carlos Stornelli para aportar información.

“Fui por iniciativa propia. Toqué la puerta”, declaró. Además, explicó que en aquel momento integraba el programa de testigos protegidos y que no recibió ninguna citación formal para concurrir a la fiscalía.