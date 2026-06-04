4 de junio de 2026 - 17:17

Causa Cuadernos: Lavagna habló de sobreprecios de 20% en Vialidad durante el kirchnerismo

El exministro de Economía durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal N°7 y advirtió sobre una presunta “cartelización”.

Roberto Lavagna declaró como testigo en la Causa Cuadernos.

Roberto Lavagna declaró como testigo en la Causa Cuadernos.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró este jueves en el juicio por la causa Cuadernos y aseguró que durante el kirchnerismo se detectaron indicios de “cartelización y sobreprecios cercanos al 20%” en contratos de la Dirección Nacional de Vialidad.

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Según relató ante el Tribunal Oral Federal N°7, la investigación se inició en 2005 luego de que el Banco Mundial, que financiaba obras clave para Vialidad, expresara su preocupación por el manejo de fondos y advirtiera sobre un posible revisión de los proyectos en ejecución.

A raíz de ese aviso, el Ministerio de Economía realizó una auditoría interna y encargó un informe que derivó en la intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia; la investigación preliminar detectó sobrecostos y cartelización en obras viales.

También recordó un discurso que dio en noviembre de ese mismo año, frente a la Cámara Argentina de la Construcción, donde confrontó directamente a los contratistas por estas sospechas.

Advirtió que “Néstor Kirchner le pidió la renuncia”

Por otra parte, se refirió a su salida del Gabinete y aclaró que su desvinculación a finales de 2005 no fue debido a su renuncia, sino por una decisión del ex presidente Néstor Kirchner: “No renuncié, puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”.

Por último, y ante las preguntas del abogado defensor Carlos Beraldi, Lavagna negó que, desde el Ministerio de Economía, se hubieran diseñado partidas presupuestarias específicas, con el objetivo explícito de beneficiar a un contratista en particular.

Antes de finalizar su declaración, aseguró que “no tenía relación” con el Ministerio de Planificación Federal conducido, en ese entonces, por Julio De Vido y uno de los exfuncionarios más señalados en la estructura de recaudación investigada en esta causa.

La audiencia de este jueves finalmente se concretó, luego de haber sido reprogramada el pasado martes, después de que los tribunales sufrieran un corte general en la conexión de internet que afectó las inmediaciones de Comodoro Py.

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