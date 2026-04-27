Causa Cuadernos: vuelve a declarar José López y su testimonio compromete a Cristina Kirchner

El juicio ingresa en una instancia determinante, con 43 exposiciones que buscarán profundizar sobre el presunto circuito de sobornos. López llega como imputado colaborador, es decir, “arrepentido”.

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El juicio por la causa Cuadernos entra en una instancia determinante con la declaración del exsecretario de Obras Públicas José López prevista para este jueves. Su testimonio marcará el inicio de una serie de 43 exposiciones que buscarán profundizar sobre el presunto circuito de sobornos ligado a la obra pública.

Considerado uno de los protagonistas centrales del expediente, López llega a esta etapa con un rol clave por su condición de imputado colaborador -llamado “arrepentido”, lo que lo convierte en una pieza sensible para la situación judicial de la expresidente Cristina Kirchner, ya condenada en la causa Vialidad.

Durante su paso por la función pública entre 2003 y 2015, el funcionario reconoció haber formado parte de un esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de contratistas del Estado. En su declaración, también vinculó a otros funcionarios como parte de la organización del sistema.

Su figura tomó estado público cuando fue detenido en el año 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Otras personas que prestarán declaración en el juicio Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una “reparación integral” para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.