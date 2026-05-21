Alfredo Cornejo creó un consejo para abordar el conflicto hídrico con La Pampa: quiénes lo integrarán

El gobernador Alfredo Cornejo creó mediante el Decreto Nº 961 el Consejo Consultivo Permanente de Asuntos Hídricos Interjurisdiccionales , un nuevo organismo destinado a coordinar la estrategia institucional de Mendoza frente a conflictos, negociaciones y acuerdos vinculados con el uso y administración de recursos hídricos compartidos con otras provincias .

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La medida apunta a dotar a la provincia de un mecanismo estable y permanente de representación política y técnica en una materia históricamente sensible para Mendoza, especialmente en escenarios de disputa por el uso de cuencas interprovinciales como las del río Colorado y el Atuel . Aquí se destaca e l histórico conflicto con la provincia de La Pampa.

El decreto lleva también las firmas del ministro de Gobierno, Natalio Mema, y de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Según los fundamentos de la norma, la decisión se apoya en las facultades que la Constitución Nacional reconoce a las provincias para coordinar la administración de intereses comunes y celebrar acuerdos parciales, así como en la experiencia acumulada en organismos como el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior , creada tras el entendimiento alcanzado entre Mendoza y La Pampa en 1989.

El texto sostiene que esa experiencia demuestra la necesidad de contar con un sistema permanente de estudio, definición de estrategias y articulación institucional que garantice la unidad técnica y política de la posición mendocina en todos los ámbitos vinculados con aguas interjurisdiccionales.

Entre sus principales funciones, el nuevo consejo tendrá a su cargo la coordinación de la actuación provincial en organismos interjurisdiccionales, la asistencia al Poder Ejecutivo en la definición de posiciones institucionales, la articulación entre organismos provinciales, el seguimiento de acuerdos con otras jurisdicciones y la emisión de recomendaciones técnicas y jurídicas.

Además, podrá proponer estrategias al Ejecutivo y brindar asistencia técnica a la representación oficial de Mendoza ante organismos provinciales y nacionales vinculados con la gestión del agua.

El organismo estará integrado por representantes del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Energía y Ambiente, la Asesoría de Gobierno, la Fiscalía de Estado, el Departamento General de Irrigación y dos miembros de la Honorable Legislatura Provincial, uno por cada cámara.

La coordinación quedará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, es decir será responsabilidad del ministro Natalio Mema, quien además deberá presentar un informe anual ante la Legislatura con el detalle de las actuaciones realizadas.

En tanto, la Asesoría de Gobierno actuará como órgano jurídico permanente y será responsable de la guarda, registro y sistematización de toda la documentación producida en el marco de la actividad del consejo.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca fortalecer la posición institucional de Mendoza en una agenda estratégica, atravesada por discusiones históricas sobre distribución, aprovechamiento y defensa de los recursos hídricos provinciales frente a otras jurisdicciones.