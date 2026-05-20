Los Pumas vuelven a Mendoza para cerrar una histórica serie en el Malvinas Argentinas: "Fortalece el turismo"

La provincia será el escenario del encuentro definitivo ante los Wallabies el próximo 5 de septiembre, consolidando un año que llevará al seleccionado desde Mendoza hasta París.

Los Pumas en Mendoza: el Malvinas Argentinas recibe a los Wallabies para el cierre de la serie.

Mendoza vuelve a situarse en el epicentro del rugby mundial tras la confirmación del test match entre Los Pumas y Australia. El encuentro se disputará el 5 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas, marcando el regreso de la elite del deporte a la provincia en un año de calendario internacional sumamente exigente.

La confirmación llegó a través del gobernador Alfredo Cornejo luego de participar en la presentación oficial de la serie en Buenos Aires. El partido en Mendoza será el segundo de una serie de dos encuentros frente a los Wallabies, un rival histórico del rugby mundial. El primer choque de esta gira se jugará el 29 de agosto en Jujuy, antes del traslado del seleccionado hacia tierras mendocinas para la revancha.

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Hoy participé en Buenos Aires de la presentación oficial de esta serie internacional junto al gobernador de Jujuy,… pic.twitter.com/gtRNZSCefZ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 19, 2026

Mendoza como plaza estratégica del rugby internacional La estrategia para esta temporada fue marcadamente federal: el primer choque será el 29 de agosto en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y la revancha se viene para el Parque General San Martín. Según explicó Cornejo, esta coordinación entre provincias sirve para promocionar el evento como uno de los hitos deportivos más pesados de la Argentina. El gobernador fue explícito al respecto: “Mendoza volverá a recibir a Los Pumas en un nuevo test match internacional frente a Australia, el próximo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas”.

La importancia de este evento no se queda solo en lo que pase dentro de la cancha. El mandatario mendocino aseguró que estas fechas internacionales “fortalecen el turismo, la actividad económica y el enorme trabajo que realizan clubes e instituciones deportivas de Mendoza”. Para el Gobierno provincial, traer al seleccionado es una forma de seguir “consolidando a nuestra provincia como sede de grandes eventos internacionales y como una plaza estratégica del deporte argentino”.