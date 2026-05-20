Los Pumas vuelven a Mendoza para cerrar una histórica serie en el Malvinas Argentinas: "Fortalece el turismo"

Mendoza vuelve a situarse en el epicentro del rugby mundial tras la confirmación del test match entre Los Pumas y Australia. El encuentro se disputará el 5 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas, marcando el regreso de la elite del deporte a la provincia en un año de calendario internacional sumamente exigente.
La confirmación llegó a través del gobernador Alfredo Cornejo luego de participar en la presentación oficial de la serie en Buenos Aires. El partido en Mendoza será el segundo de una serie de dos encuentros frente a los Wallabies, un rival histórico del rugby mundial. El primer choque de esta gira se jugará el 29 de agosto en Jujuy, antes del traslado del seleccionado hacia tierras mendocinas para la revancha.
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Mendoza como plaza estratégica del rugby internacional
La estrategia para esta temporada fue marcadamente federal: el primer choque será el 29 de agosto en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y la revancha se viene para el Parque General San Martín. Según explicó Cornejo, esta coordinación entre provincias sirve para promocionar el evento como uno de los hitos deportivos más pesados de la Argentina. El gobernador fue explícito al respecto: “Mendoza volverá a recibir a Los Pumas en un nuevo test match internacional frente a Australia, el próximo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas”.
La importancia de este evento no se queda solo en lo que pase dentro de la cancha. El mandatario mendocino aseguró que estas fechas internacionales “fortalecen el turismo, la actividad económica y el enorme trabajo que realizan clubes e instituciones deportivas de Mendoza”. Para el Gobierno provincial, traer al seleccionado es una forma de seguir “consolidando a nuestra provincia como sede de grandes eventos internacionales y como una plaza estratégica del deporte argentino”.
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Los Pumas regresarán a Mendoza.
El fixture de Los Pumas para lo que queda del año viene cargado y Mendoza es la última parada local antes de cruzar el charco. Después de los Wallabies, el equipo nacional tiene armada una gira europea que arranca en noviembre en el Aviva Stadium de Dublín contra Irlanda. El recorrido sigue por Italia, donde se cruzarán con el seleccionado que dirige Gonzalo Quesada en Génova, y después se van derecho al Stade de France para jugar contra Francia. El cierre de la temporada será en Londres, dependiendo de cómo queden parados en la tabla del Nations Championship.
El fixture completo de Los Pumas para 2026
Aquí tenés el fixture de Los Pumas para la temporada 2026, ordenado cronológicamente con sus respectivas fechas y sedes:
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Los Pumas vs. Escocia — Sábado 4 de julio (16:00 h) | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba (Argentina)
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Los Pumas vs. Gales — Sábado 11 de julio (16:00 h) | Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan (Argentina)
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Los Pumas vs. Inglaterra — Sábado 18 de julio (16:00 h) | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero (Argentina)
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Los Pumas vs. Sudáfrica — Sábado 8 de agosto (16:00 h) | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires (Argentina)
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Los Pumas vs. Australia — Sábado 29 de agosto (16:00 h) | Estadio 23 de Agosto, Jujuy (Argentina)
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Los Pumas vs. Australia — Sábado 5 de septiembre (18:00 h) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza (Argentina)
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Irlanda vs. Los Pumas — Viernes 6 de noviembre (Horario a confirmar) | Aviva Stadium, Dublín (Irlanda)
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Italia vs. Los Pumas — Sábado 14 de noviembre (Horario a confirmar) | Stadio Luigi Ferraris, Génova (Italia)
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Francia vs. Los Pumas — Sábado 21 de noviembre (Horario a confirmar) | Stade de France, París (Francia)
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Fin de semana de finales — Del 27 al 29 de noviembre | Estadio Twickenham, Londres (Inglaterra)