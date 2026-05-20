Copa Libertadores: La Conmebol reveló los audios del VAR tras el polémico empate entre Boca y Cruzeiro

¿Apretada? La barra de Boca visitó al plantel en la previa al partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

Corría el minuto 88 cuando Miguel Merentiel empujó la pelota a la red, desatando el festejo xeneize por lo que parecía el gol del triunfo. Sin embargo, la alegría duró poco: el VAR llamó a Valenzuela para revisar una acción previa.

ASÍ ACTUÓ EL VAR EN EL GOL ANULADO DE MERENTIEL La tecnología fue protagonista en la noche en La Bombonera. Mirá #BuenDíaESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/K9zCvDE7w0

Según el informe técnico de la Conmebol, tras un despeje de cabeza de un defensor brasileño, "un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio".

En los audios de la cabina se escucha el minuto a minuto del análisis:

"Mano en ataque".

"El brazo está abierto".

"Cambia la trayectoria del balón".

Tras observar el monitor, Valenzuela coincidió con los jueces de video en que la pelota "pega y baja", modificando el rumbo del esférico antes del gol, por lo que anuló el tanto y cobró tiro libre para Cruzeiro.

El penal reclamado por todo Boca

Minutos después de la anulación, la polémica se mudó al área de Cruzeiro. Todo el plantel de Boca estalló en protestas exigiendo un penal por una presunta mano del defensor Lucas Romero. En esta ocasión, Valenzuela ni siquiera fue convocado al monitor, lo que encendió aún más el malestar xeneize.

Embed "POSICIÓN NATURAL DE LA MANO"



Así resolvió el VAR la última jugada del partido entre Boca y Cruzeiro.



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La Conmebol justificó la decisión respaldándose en las Reglas de Juego: "El brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba".

El veredicto desde la cabina del VAR:

"La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contacto es hacia afuera".

Al revisar los distintos ángulos, los jueces de video determinaron que Romero intentó evadir el impacto y que no existió una intención de ampliar el volumen corporal de forma sancionable, cerrando así un partido que se seguirá jugando en los micrófonos.